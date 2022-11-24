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Apple ускорила планы по переносу части производства за пределы Китая

Американская компания Apple в последние недели ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источники заявили, что компания просит поставщиков более активно планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group, пишет РИА Новости.

«Как сообщили люди, участвующие в обсуждениях, в последние недели корпорация Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая», - говорится в сообщении газеты.

Как пишет газета, решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу.

Издание, ссылаясь на аналитиков и людей из цепочки поставок Apple, отмечает, что компания больше не чувствует себя комфортно, когда значительная часть ее бизнеса связана с одним и тем же местом. Люди из цепочки поставок Apple заявили, что одно из решений заключается в привлечении большего числа сборщиков, даже если эти компании сами базируются в Китае - в числе таких компаний могут быть китайские Luxshare Precision Industry Co. и Wingtech Technology Co.