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Алексей Кудрин займёт должность советника по корпоративному развитию в «Яндексе»

Алексей Кудрин после ухода с поста главы Счетной палаты принял предложение о трудоустройстве в «Яндекс». Об этом он сообщил в собственном Telegram-канале.

«Принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», – написал Алексей Кудрин.

Он отметил, что одна из главных задач, которую он ставит себе на новой должности - помочь сохранить управленческую и технологическую культуру «Яндекса», чтобы он оставался «независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди».