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В России и мире

Кабмин Литвы высказался за продление режима чрезвычайного положения в приграничной зоне

08.03.2023 17:48|ПсковКомментариев: 0

Правительство Литвы поддержало предложение МВД о необходимости продления режима чрезвычайного положения в приграничной полосе, срок действия которого истекает 16 марта. Об этом сообщила в среду пресс-служба кабмина.

«Правительство на своем заседании постановило в связи с напряженной геополитической ситуацией продлить режим чрезвычайного положения до 2 мая включительно», - приводит сообщение ТАСС.

Чрезвычайное положение было объявлено на границе с РФ и Белоруссией в связи с обострением ситуации с нелегальной миграцией. Позднее аргументом в пользу его сохранения стали события на Украине, следствием которых, по оценке литовских властей, являются потенциальные угрозы национальной безопасности. Режим вступил в силу 10 ноября 2021 года и неоднократно продлевался.

Режим применяется в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории Литвы. В районы его действия въезд для всех, кроме местных жителей, возможен только по специальным пропускам, запрещено проведение собраний.

Закон разрешает вводить такой режим на три месяца, после чего для его продления каждый раз необходимо новое решение Сейма (парламента). Впервые режим продлен не на три месяца, а на полсрока. 

Теги: #Литва
Источник: Псковская Лента Новостей
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