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Минюст включил Христо Грозева* в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов автора Bellingcat** Христо Грозева*.

«21 апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Христо Грозев*, Н. Ф. Севец-Ермолина*, Э. В. Вихарева*, автономная некоммерческая правозащитная организация "Школа призывника"**, а также журналистский проект "Адвокатская улица"**», - приводит сообщение Минюста РИА Новости.

В декабре стало известно, что МВД России объявило Грозева* в розыск. Сообщалось, что против него возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. Вскоре Грозев* заявил, что решил пока не возвращаться в Европу из соображений личной безопасности.

Иноагентом признана также активистка Наталья Севец-Ермолина*, открыто выступавшая в поддержку Украины и формировавшая негативное отношение к военной службе.

Добавляется, что в реестр иноагентов включена и политик Эльвира Вихарева*. Как сообщает Минюст, Вихарева* распространяла материалы, созданные иностранными агентами, негативную информацию о деятельности органов госвласти РФ, получала поддержку от иностранных источников.

За распространении материалов иностранных агентов против специальной военной операции на Украине и формирование негативного образа России в список иноагентов включены автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника»** и журналистский проект «Адвокатская улица»**, добавили в ведомстве.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** Признано в России СМИ-иноагентом