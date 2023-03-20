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Семиклассник открыл стрельбу по сверстникам в столице Сербии, есть погибшие

Семиклассник открыл стрельбу по сверстникам в школе имени Владислава Рыбникара в столице Сербии Белграде. По предварительной информации, погибли девять человек, сообщает местное издание Vijesti со ссылкой на осведомленные источники.

14-летний ученик седьмого класса школы принес в учебное заведение пистолет своего отца около 8:40 по местному времени, после чего нанес смертельное ранение охраннику и еще восьмерым сверстникам, уточняет RuNews24.

По некоторым данным, стрелявший в момент происшествия пребывал в состоянии наркотического опьянения. В то же время о подростке говорят как о примерном ученике. Также он является сыном сербских медиков.

На данный момент на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и медики.