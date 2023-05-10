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В России и мире

Программу поддержки военных медиков запустят в России

12.05.2023 12:41|ПсковКомментариев: 0

Программу поддержки военных врачей и медицинского персонала запустят в России с 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Единовременные компенсационные выплаты будут получать врачи, фельдшеры и медсестры, которые приедут работать в гарнизонные медицинские учреждения. Минимальная выплата составит 500 тысяч рублей для фельдшеров и медсестер, один миллион рублей – для врачей. Максимальные выплаты будут вдвое больше. Их размер будут зависеть от местоположения учреждений, пишет FlashNord.

Участниками программы смогут стать не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов.

Теги: #медицина
Источник: Псковская Лента Новостей
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