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В России и мире

В России зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ среди сельских жителей

01.06.2023 18:30|ПсковКомментариев: 2

Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди сельских жителей отмечается в России в последние годы, в 2022 году в 33 регионах страны от 30 до 81% всех новых случаев ВИЧ было зарегистрировано среди жителей сел, следует из доклада Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году.

«В последние годы в ряде регионов активизировалась передача ВИЧ-инфекции среди сельских жителей. Заболеваемость среди этой категории населения растет, в 2022 году было зарегистрировано 35,10 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения (на 4,0% больше, чем в 2021 году)», - говорится в документе.

В ряде неблагополучных регионов отмечается высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей сельской местности, преимущественно превышающая значение среди общей популяции, что не характерно для ВИЧ, пишет РИА Новости.

В 33 регионах страны от 30% до 81% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в 2022 году были зарегистрированы среди сельских жителей, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2022 года составила 794,7 на 100 тысяч населения России, в 2021 году – 782,0, то есть с ВИЧ жили 0,8% всего населения России и 1,4% населения в возрасте от 15 до 49 лет, поясняется в документе.

Теги: #Роспотребнадзор #ВИЧ
Источник: Псковская Лента Новостей
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