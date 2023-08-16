В России и мире

Новые температурные рекорды в мире предрек климатолог

Температурные рекорды являются логичным следствием глобального потепления, рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. По мнению ученого, ближайшие годы таких рекордов будет становиться только больше.

«Мы живем в эпоху, когда на протяжении последних 100 лет температура на планете растет и будет расти. В Турции аналогичные явления, поэтому в ближайшие годы мы будем постоянно фиксировать новые температурные рекорды», — рассказал Владимир Семенов.

В целом температурные рекорды несут негативные последствия в летний период. Поскольку жара сопровождается повышенной загрязненностью воздуха и увеличивается вероятность природных пожаров, это значительная нагрузка на экосистему.

По словам Владимира Семенова, такая погода несет значительные риски и для здоровья людей, чаще происходят тепловые удары, обостряются хронические заболевания, пишут «Известия».

«Длительные эффекты, вызванные повышением температуры, такие как опустынивание, нужно изучать применительно к каждому региону. На эти процессы влияет множество факторов: увлажнение, продолжительность засухи и другие. Например, в России на основе объективного анализа длительных данных выявлены тенденции к опустыниванию в Прикаспийской низменности. По Турции полного набора объективных данных у нас нет», — подытожил ученый.

Напомним, рекордную температуру воздуха зафиксировали в Пскове 6 августа. Воздух прогрелся до +31,6 градуса. Последний раз такой рекорд был зарегистрирован тоже 6 августа, но в 1994 году. Тогда воздух прогрелся до +31,4 градуса.