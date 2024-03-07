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Путину доложат о выплатах по обязательному госстрахованию

Президент России Владимир Путин поручил силовым ведомствам до 15 апреля доложить о работе по совершенствованию порядка выплат по обязательному госстрахованию, следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Минобороны России совместно с МВД России, Минфином России, ФСБ России и Росгвардией рассмотреть вопрос о внесении в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование порядка осуществления страховых выплат по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья лицам, подлежащим такому страхованию», - говорится в документе.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 апреля 2024 года, пишет РИА Новости.