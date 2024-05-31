В России и мире

Иностранцам из нежелательных организаций запретят въезд в РФ

Генпрокуратура предлагает запретить въезд в РФ иностранным гражданам, которые участвуют в деятельности нежелательных организаций. Страна таким образом может тщательнее защищаться от влияния извне. Об этом говорится в письме ведомства в МВД.

В апреле этого года стало известно, что МВД сформировало новый законопроект, который формирует новый комплексный подход к регулированию в миграционной сфере. Речь идет об отдельном федеральном законе «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства…», документ устанавливает требования на 400 страницах. Законопроект уже разослан в ведомства на согласование.

В частности, в этом документе есть статья 13, которая оговаривает обстоятельства, исключающие прибытие в Россию и пребывание в стране людей из других государств. Среди них, например, есть ограничение, которое коснется тех, кто выступает за насильственное изменение основ конституционного строя. МВД в пояснительной записке отметило, что такой подход необходим для защиты значимых ценностей в стране.

Генпрокуратура предлагает дополнить статью 13 нового законопроекта, сказано в бумагах этого ведомства. В частности, запретить въезд, пребывание и проживание в стране людей, которые участвуют «в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ». Такую норму Генпрокуратура считает необходимой «с учетом крайней актуальности противодействия иностранного вмешательству во внутренние дела» страны.

На данный момент Россия признала нежелательными на своей территории 166 иностранных и международных неправительственных организаций. Об этом свидетельствую данные, расположенные на сайте Минюста, пишут «Известия». Среди них, например, Transparеncy International, «Национальный фонд в поддержку демократии», Фонд Открытое общество и многие другие.