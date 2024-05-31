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«Головоломка-2» обогнала на старте по сборам «Дюну-2»

18.06.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Мультфильм «Головоломка-2» — продолжение хита 2015 года от студии Pixar — в стартовый уикенд заработал в американском прокате $155 млн, показав лучший результат в 2024 году. Ранее рекорд принадлежал фильму Дени Вильнева «Дюна-2», который собрал в дебютный укикенд $82,5 млн.

Это также второй результат среди анимационных фильмов за всю историю проката в США. Первый, как отмечает издание Variety, принадлежит сиквелу мультфильма «Суперсемейка». Лента заработала в свой стартовый уикенд в 2018 году $182 млн. Первая часть «Головоломки» получила в 2016 году премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Новому мультфильму критики прогнозируют $1 млрд совокупных кассовых сборов, пишут «Известия».

Действие «Головоломки-2» разворачивается спустя два года после событий первой части. Главная героиня Райли Андерсон взрослеет, теперь 13 лет. Девочка отправляется на сборы в спортивный лагерь, где вместе с жизненными переменами открывает новые эмоции. Ее базовые Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость пополняются не самыми приятными Тревогой, Стыдом, Завистью и Хандрой.
«Головоломка-2» вышла в мировой прокат 12 июня, в России массово фильм начали показывать с 17 июня.

Продолжение «Головоломки» показывают в формате предсеансового обслуживания, поскольку компания Disney, в которую входит студия Pixar, покинула РФ в 2022 году. Несмотря на то, что летом у кинотеатров наиболее низкая посещаемость, новый мультфильм собирает в России полные залы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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