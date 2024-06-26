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«Росатом» и «Аэрофлот» запустят промкомплекс для выпуска запчастей к Airbus и Boeing

Площадка для выпуска в России деталей для самолетов Airbus и Boeing будет готова уже в августе. «Росатом» и «Аэрофлот» завершат реконструкцию такого промышленного комплекса, рассказали в авиакомпании.

Там планируется выпускать компоненты для систем кондиционирования, электроснабжения и освещения самолетов иностранного производства, а также элементы аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования. Все отечественные аналоги будут иметь сертификаты и допуск авиавластей к использованию на иностранных лайнерах, пишут «Известия».

Параллельно идет сертификация продукции по стандартам Федеральных авиационных правил (ФАП-109). В ближайший месяц «Росатом» подаст заявку на получение одобрения производственных мощностей (сертификат ФАП-21G) для изготовления металлических, пластиковых, композиционных изделий для авиации, добавили в «Аэрофлоте».

Как сообщали ранее в «Росатоме», подразделение топливного дивизиона госкорпорации, а именно Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ») освоил изготовление титановых прутков для авиаотрасли. В настоящее время ЧМЗ освоена технология производства четырех титановых сплавов и более 20 изделий титановой продукции для авиации.

«Это можно считать точкой формирования нового авиационного направления в «Росатоме». Вся работа ведется в тесном взаимодействии с конструкторским департаментом «Аэрофлота» и Росавиацией», — рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».

