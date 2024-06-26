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Эндокринолог объяснила, что будет, если есть колбасу каждый день

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, как регулярное употребление колбасных изделий влияет на состояние организма.

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Специалист, ссылаясь на данные Росстат, отметила, что в среднем россиянин съедает около 15 килограммов колбасы в год. При этом в 100 граммах вареной говядины содержание жира — 16-17%. В молочной вареной колбасе жирность равна уже 22–24%, в полукопченой колбасе — от 30 до 44%, в сырокопченой — до 67%. Если этот продукт в меню каждый день, то рано или поздно могут возникнуть проблемы с избыточным весом, пишет РИА Новости.

В 100 граммах колбасы в среднем 2,5 грамма соли, при норме для взрослого человека — пять-шесть граммов в день.

«Когда организм системно получает натрия больше, чем нужно, в тканях скапливается жидкость, выше риск проблем с артериальным давлением, почками. Следовательно, увеличиваются нагрузки на сердце. Кроме того, вы, возможно, будете хуже выглядеть: из-за избыточного количества соли под глазами появляются мешки, возникает вздутие живота», — предупреждает Бочарова.

Ранее ВОЗ сообщил, что колбаса не менее вредна, чем табак. По версии МАИР (Международного агентства онкологических исследований), если каждый день употреблять по 50 граммов переработанного мяса, это увеличит на 18 процентов вероятность рака кишечника.

«В некоторых копченых колбасах есть бензапирен — канцероген, который распадается, когда нагревается древесина для копчения. Однако только на колбасу списывать риск рака кишечника нельзя. Во-первых, это не единственный неполезный продукт, который мы употребляем, во-вторых, на риск онкологии больше влияет наследственность, — говорит Татьяна Бочарова. — Злоупотреблять колбасой не следует, но пару тонких ломтиков в день себе позволить можно».