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Суд в Москве запретил продавать туалетную бумагу с изображением денежных купюр

Преображенский районный суд Москвы в связи с иском межрайонного прокурора запретил интернет-магазину «Филькина грамота» продавать туалетную бумагу с изображением денежных купюр с Ярославом Мудрым, поскольку это оскорбляет чувства верующих. Об этом сказано в тексте решения суда.

«Административный иск удовлетворить, признать запрещенной к распространению информацию, размещенную в сети "Интернет" со следующим URL-адресом <...>», - сообщается в тексте решения суда.

Запрет на продажу туалетной бумаги был наложен в связи с проверкой межрайонного прокурора, при которой было выявлено, что на туалетной бумаге изображена банкнота образца 1997 года с памятником Ярославу Мудрому, «отнесенному к числу святых, почитаемых Русской православной церковью». После этого прокурор подал иск о запрете этого товара, который удовлетворил суд, пишет ТАСС.