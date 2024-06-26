Директор парка «Патриот» задержан по подозрению в мошенничестве

«В рамках уголовного дела задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также задержан заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - сказала она.

Петренко отметила, что Ахмедов и Шестеров подозреваются в мошенничестве, сейчас расследуется уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как добавила она, по данным следствия, эти лица вместе с соучастниками были причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот», а также конгрессно-выставочного центра, пишет ТАСС.

По ее словам, по уголовному делу проводят следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств преступления.