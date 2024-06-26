Директор парка «Патриот» задержан по подозрению в мошенничестве

Руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров задержаны следователями СК. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«В рамках уголовного дела задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также задержан заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - сказала она.
Петренко отметила, что Ахмедов и Шестеров подозреваются в мошенничестве, сейчас расследуется уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как добавила она, по данным следствия, эти лица вместе с соучастниками были причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот», а также конгрессно-выставочного центра, пишет ТАСС.
По ее словам, по уголовному делу проводят следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств преступления.