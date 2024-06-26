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Российские ученые создали первого робота-грузчика

Инженеры Московского физико-технического института (МФТИ) создали первого в России робота для перевозки грузов внутри склада. Он может полностью заменить водителя погрузчика, с помощью которого перемещают объекты на палетах — стандартных прямоугольных подставках. На них находятся объекты хранения.

Также специалисты разработали софт для управления складским помещением, пишут «Известия». По их словам, автоматизация логистических узлов с помощью их изобретения будет дешевле, чем затраты на персонал.

«Предполагается, что разрабатываемое решение заменит водителя погрузочно-разгрузочной техники — транспортировщика палет на первом этапе, а в дальнейшем и высотного погрузчика или даже оператора производственных процессов. С учетом требуемых параметров в качестве наиболее оптимального решения определен метод навигации по потолочным оптическим меткам в видимом диапазоне. Использование данного метода на складском предприятии позволяет создать масштабируемую систему автоматического перемещения палет на складе с минимальными вложениями», — рассказал сотрудник лаборатории цифровых систем специального назначения МФТИ Андрей Леус.

Для испытаний складского робота и программного обеспечения (ПО) на базе МФТИ был собран испытательный полигон в масштабе 1:10. Он имитировал склад площадью 600 кв. м с высотой потолков около 12 м. Ученые успешно испытали на уменьшенной копии возможность управления миниатюрным роботом-кладовщиком.

