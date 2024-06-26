В России и мире

На 87-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь

В возрасте 86 лет скончался борец Александр Медведь. Об этом 2 сентября сообщила Белорусская федерация борьбы в своем Telegram-канале.

«Сегодня на 87 году жизни не стало легенды мирового спорта, лучшего борца XX века, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя», — говорится в сообщении.

Александр Медведь трижды становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе в 1964, 1968 и 1972 годах. Также борец является семикратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Девять раз он становился чемпионом СССР.

В 1972 году Медведь нес флаг СССР на церемонии открытия Олимпийских игр в Мюнхене. На открытии Олимпиады 1980 года был удостоен чести прочитать Олимпийскую клятву от имени судей. Его коронным приемом было сваливание захватом головы сверху и правой голени.