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Росгвардейцы с начала года выехали по тревоге более миллиона раз

Бойцы Росгвардии с начала 2024 года совершили чуть более 1 миллиона выездов по сигналу «Тревога», в том числе по заявкам оперативных дежурных органов внутренних дел, доставили в отделения МВД РФ более 176 тысяч правонарушителей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

29 октября исполняется 72 года со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. На данный момент под защитой Росгвардии находятся более 830 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан, а также порядка 430 тысяч объектов различных форм собственности.

«Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии являются основными силами, выполняющими задачи по… реагированию на сигналы "Тревога", поступающие с охраняемых объектов. С начала 2024 года они совершили более одного миллиона 40 тысяч выездов, в том числе по заявкам оперативных дежурных органов внутренних дел, доставили в территориальные подразделения МВД России более 176 тысяч человек за различные правонарушения и около 4,5 тысячи граждан, находящихся в розыске», - говорится в сообщении.

В 2024 году Росгвардейцы пресекли свыше 84 тысяч правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц, на объектах и в местах проживания граждан, пишет РИА Новости.