Билеты на фестиваль русской музыки можно приобрести со скидкой 30%

Билеты на фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова можно приобрести по Пушкинской карте со скидкой 30%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
По Пушкинской карте доступны следующие мероприятия фестиваля:
Билеты можно приобрести на сайте и в кассе БКЗ.
Напомним, фестиваль русской музыки проходит в Пскове с 1 по 9 апреля. Зрители могут посетить спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. Участниками фестиваля стали известные музыкальные коллективы и солисты Мариинского театра, Академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, Санкт-Петербургского Театра балета имени П. И. Чайковского, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и Ансамбль русской музыки «Псков».