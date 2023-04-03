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Билеты на фестиваль русской музыки можно приобрести со скидкой 30%

Билеты на фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова можно приобрести по Пушкинской карте со скидкой 30%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По Пушкинской карте доступны следующие мероприятия фестиваля:

«Псковитянки» (концерт ансамбля русской музыки «Псков»).

«Романсы Рахманинова» (концерт, приуроченный к 150-летнему юбилею композитора).

«Картинки с выставки» (концерт ансамбля медно-духовых инструментов «Российский брасс-ансамбль» под руководством Алексея Репникова).

«Балетный гала-концерт» (с участием артистов Санкт-Петербургского Театра балета имени П. И. Чайковского в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области).

«Концерт объединенного оркестра» (камерный оркестр заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области).

Билеты можно приобрести на сайте и в кассе БКЗ.

Напомним, фестиваль русской музыки проходит в Пскове с 1 по 9 апреля. Зрители могут посетить спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. Участниками фестиваля стали известные музыкальные коллективы и солисты Мариинского театра, Академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, Санкт-Петербургского Театра балета имени П. И. Чайковского, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и Ансамбль русской музыки «Псков».