Историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского начнется через пару часов в Самолве

Историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога» состоится в деревне Самолва Гдовского района сегодня, 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
15 июля
13:00 – Ристалище. Выступление пеших реконструкторов, инсценировка Ледового побоища.
14:00 – Выступление группы Spiritual Seasons (Москва).
15:00 – Ратные состязания реконструкторов.
15:40 – Выступление конницы «Александрова дорога» (конный спектакль под живое выступление группы LaVerden).
18:00 – Выступление группы MystTerra (Москва).
В течение всего праздника (11:00 –19:00):
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.