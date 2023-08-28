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Артисты из Петербурга отправились на экскурсию по Пскову перед спектаклем

Артисты театра имени Ленсовета, которые приехали в Псков на ХХХ Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль, начали день с экскурсии по городу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

На экскурсию, в частности, отправились художественный руководитель театра имени Ленсовета, народная артистка России Лариса Луппиан и артисты Анна Ковальчук и Сергей Перегудов.

«Я здесь не первый раз. Мы здесь снимали несколько раз кино - в Изборске, в Пскове. Но первый раз, мне кажется, мы приезжаем с такой интересной программой, которая привлекает и псковского, и питерского зрителя, - Пушкин, который здесь рядом творил. И до сих пор здесь, мне кажется, чувствуются его легкие шаги. Поэтому я жду от этой встречи душевности. Надеюсь, мы соединимся в каком-то творческом экстазе со зрителями. Очень ждем», - поделилась ожиданиями Анна Ковальчук.

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Сегодня, 7 сентября, фестиваль торжественно откроется музыкально-поэтическим спектаклем «Евгений Онегин. Страницы романа». Голоса мастеров Театра имени Ленсовета – Анны Ковальчук, Сергея Мигицко, Сергея Перегудова – вступят в диалог с симфоническим оркестром Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, который исполнит произведения Чайковского.

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Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Пскове в 30-й раз. C 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России, визитной карточкой театрального Пскова.