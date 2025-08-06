Минпромторг
ещё Фестивали 06.08.2025 17:340 «Беседка»: «Александрова дорога-2025». ВИДЕО 06.10.2025 15:100 Двенадцать спектаклей покажут на псковском фестивале «Кроха-фест» 02.10.2025 11:010 Стартовала регистрация на псковский танцевальный фестиваль «Шаг вперед» 28.09.2025 09:000 В Усвятах состоялся фестиваль имени Ольги Сергеевой «Знак русского» 27.09.2025 11:200 «Михайловское» впервые участвует в фестивале «Осень в Заосье» в Беларуси 26.09.2025 14:460 Областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой пройдет в Усвятском районе
Сцена / Фестивали

Двенадцать спектаклей покажут на псковском фестивале «Кроха-фест»

06.10.2025 15:10|ПсковКомментариев: 0

Завершил свою работу экспертный совет I Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест». Двенадцать спектаклей, получивших наиболее высокие оценки от членов экспертного совета, примут участие в фестивале, который пройдет с 9 по 14 декабря на базе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском театре.

Фото: Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина

За призы будут соревноваться:

  • «Вишневый садик». Режиссер Александр Малышев. Челябинский государственный драматический «Молодежный театр»
  • «Воробьишко» Максима Горького. Режиссер Радион Букаев. Казанский ТЮЗ
  • «Ежичек» Бадмы Сангаджиевой. Режиссер Зоя Хонхолджинова. Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» (Элиста)
  • «Когда я родился» Валентины Дегтевой. Режиссер Екатерина Кочнева. Владимирский областной театр кукол
  • «Кому нравится ночь» Евы Монголиной. Режиссер Елена Евстропова. Ханты-Мансийский театр кукол
  • «Кто посадит дерево». Режиссеры Анна Козлова, Иван Корсуновский. Проект «Дерево» (Москва)
  • «Кто сказал “ку-ку”, или Как поросенок болел леопардозом». Режиссер Екатерина Костеневская. Театральная лаборатория «КукLab» (Москва)
  • «Ку-би-ки». Режиссер Денис Соколов. Кировский театр кукол им. А.Н. Афанасьева
  • «Ла-Ло-Лужа». Режиссер Анна Боголюбская. Театр «Снарк» (Москва)
  • «Полосатые сказки» Ольги Устюговой. Режиссер Юрий Устюгов. Театр кукол «Бродячая собачка» (Санкт-Петербург)
  • «Потеряшки». Режиссер Надежда Алексеева. Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» (Великий Новгород)
  • «Шепот кастрюль». Режиссер Екатерина Ширяева. «Театр имени Мони Бидони» (Москва)

Среди финалистов фестиваля восемь спектаклей, поставленных в государственных театрах, и четыре произведения, которые созданы негосударственными проектами. Четыре спектакля представляют Москву, один – Санкт-Петербург, один – Республику Татарстан, один – Республику Калмыкия, один – Ханты-Мансийский автономный округ, еще по одному – Владимирскую, Кировскую, Новгородскую и Челябинскую области соответственно.

Во время фестиваля спектакли-конкурсанты будут показаны псковским зрителям, гостям фестиваля и высокому жюри. Жюри «Кроха-феста» присудит лучшим спектаклям фестиваля Гран-при, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшее художественное оформление и специальный приз.

Очень скоро объявят состав жюри, расписание фестиваля на официальном сайте.

«Кроха-фест» пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, генеральным партнером является Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

