Двенадцать спектаклей покажут на псковском фестивале «Кроха-фест»

Завершил свою работу экспертный совет I Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест». Двенадцать спектаклей, получивших наиболее высокие оценки от членов экспертного совета, примут участие в фестивале, который пройдет с 9 по 14 декабря на базе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском театре.

Фото: Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина

За призы будут соревноваться:

«Вишневый садик». Режиссер Александр Малышев. Челябинский государственный драматический «Молодежный театр»

«Воробьишко» Максима Горького. Режиссер Радион Букаев. Казанский ТЮЗ

«Ежичек» Бадмы Сангаджиевой. Режиссер Зоя Хонхолджинова. Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» (Элиста)

«Когда я родился» Валентины Дегтевой. Режиссер Екатерина Кочнева. Владимирский областной театр кукол

«Кому нравится ночь» Евы Монголиной. Режиссер Елена Евстропова. Ханты-Мансийский театр кукол

«Кто посадит дерево». Режиссеры Анна Козлова, Иван Корсуновский. Проект «Дерево» (Москва)

«Кто сказал “ку-ку”, или Как поросенок болел леопардозом». Режиссер Екатерина Костеневская. Театральная лаборатория «КукLab» (Москва)

«Ку-би-ки». Режиссер Денис Соколов. Кировский театр кукол им. А.Н. Афанасьева

«Ла-Ло-Лужа». Режиссер Анна Боголюбская. Театр «Снарк» (Москва)

«Полосатые сказки» Ольги Устюговой. Режиссер Юрий Устюгов. Театр кукол «Бродячая собачка» (Санкт-Петербург)

«Потеряшки». Режиссер Надежда Алексеева. Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» (Великий Новгород)

«Шепот кастрюль». Режиссер Екатерина Ширяева. «Театр имени Мони Бидони» (Москва)

Среди финалистов фестиваля восемь спектаклей, поставленных в государственных театрах, и четыре произведения, которые созданы негосударственными проектами. Четыре спектакля представляют Москву, один – Санкт-Петербург, один – Республику Татарстан, один – Республику Калмыкия, один – Ханты-Мансийский автономный округ, еще по одному – Владимирскую, Кировскую, Новгородскую и Челябинскую области соответственно.

Во время фестиваля спектакли-конкурсанты будут показаны псковским зрителям, гостям фестиваля и высокому жюри. Жюри «Кроха-феста» присудит лучшим спектаклям фестиваля Гран-при, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшее художественное оформление и специальный приз.

Очень скоро объявят состав жюри, расписание фестиваля на официальном сайте.

«Кроха-фест» пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, генеральным партнером является Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».