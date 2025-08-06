Двенадцать спектаклей покажут на псковском фестивале «Кроха-фест»

Завершил свою работу экспертный совет I Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест». Двенадцать спектаклей, получивших наиболее высокие оценки от членов экспертного совета, примут участие в фестивале, который пройдет с 9 по 14 декабря на базе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском театре.
Фото: Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина
За призы будут соревноваться:
Среди финалистов фестиваля восемь спектаклей, поставленных в государственных театрах, и четыре произведения, которые созданы негосударственными проектами. Четыре спектакля представляют Москву, один – Санкт-Петербург, один – Республику Татарстан, один – Республику Калмыкия, один – Ханты-Мансийский автономный округ, еще по одному – Владимирскую, Кировскую, Новгородскую и Челябинскую области соответственно.
Во время фестиваля спектакли-конкурсанты будут показаны псковским зрителям, гостям фестиваля и высокому жюри. Жюри «Кроха-феста» присудит лучшим спектаклям фестиваля Гран-при, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшее художественное оформление и специальный приз.
Очень скоро объявят состав жюри, расписание фестиваля на официальном сайте.
«Кроха-фест» пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, генеральным партнером является Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».