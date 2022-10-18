Остался день для приобретения абонемента на детские концерты в Псковской филармонии

В Псковской областной филармонии можно приобрести абонементы на концерты для детей «Слыхали ль вы?». Развлекательно-познавательные программы созданы специально с учетом возраста и интересов юных слушателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Это концерты с участием псковских музыкантов и артистов, где через игры, творчество и соприкосновение детям предстоит окунуться в удивительный мир музыки. Абонемент можно приобрести до первого концерта. Без абонемента билет на концерт можно будет купить по обычной цене.
Детская программа на сезон:
«Торжество миниатюры»
«Щелкунчик»
«Его величество марш»
«Музыкальный рейс».