Сцена / Концерты

Вечер памяти Виктора Цоя пройдет в Пскове 15 августа

15 августа в Пскове пройдет концерт памяти музыканта Виктора Цоя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре туризма и творческих индустрий Пскова.

В программе вечера: песни Виктора Цоя в исполнении резидентов псковского рок-клуба, интерактивная площадка с живым общением и викториной, а также тёплая атмосфера и душевные разговоры.

Адрес: улица Георгиевская, 4, внутренний двор. Начало в 18:30. Вход свободный.

«Приходите, чтобы вспомнить, послушать любимые песни и провести вечер в кругу единомышленников!» - пригласили в центре.