Альберт Жалилов: Хочется, чтобы искусство давало что-то кроме материального

Заслуженный артист республики Татарстан Альберт Жалилов признался, что не боится экспериментов. В своей деятельности он погружается в образ молодого Муслима Магомаева, а также снимается в фильмах, далеких от сценического искусства. Об этом он сообщил в новом выпуске программы «Квартирник» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я снимался в нескольких фильмах, но у меня есть желание погрузиться в большое кино. Хочется, чтобы искусство давало что-то кроме материального. Мне было бы интересно сняться в каком-то историческом фильме», — отметил он.

Также Альберт Жалилов рассказал историю песни «Наш город», которая вошла в его репертуар во время подготовки концерта в честь Рената Ибрагимова.

«Я предложил погрузиться в его репертуар, начал писать сценарий концерта. С этой песней связана история Ибрагимова. Ему эту песню предложил Раймонд Паулс», — рассказал артист.

Напомним, что сегодня, в 19:00, Альберт Жалилов выступит на террасе псковского отеля «Покровский» с программой «Казанова»: о женщинах, мужчинах и любви.