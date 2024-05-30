Сцена / Концерты

Концерт к 130-летию Сергея Есенина состоится в Пскове

Концерт, приуроченный к 130-летию поэта Сергея Есенина, состоится в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности директора филармонии Александр Боярков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Состоится концерт, посвященный Сергею Есенину, так как в этом году юбилей этого великого поэта. Этот концерт называется "Знакомый ваш Сергей Есенин". Это литературно-музыкальная композиция, где чтецом выступит Николай Яковлев, известный актер, лауреат премии "Золотой софит"», - сказал Александр Боярков.

Он пригласил псковичей посетить этот концерт, так как билеты очень быстро продаются.

«Концерт уже неплохо продается, всех любителей творчества Сергея Есенина приглашаем», - добавил Александр Боярков.