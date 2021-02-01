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Писатель Александр Пелевин рассказал псковичам о ширликах

Писатель Александр Пелевин встретился сегодня, 13 февраля, с читателями в Псковском театре драмы. Встреча прошла в рамках возрожденного после двухлетнего перерыва лектория «Ветка», а поводом для нее стало попадание последней книги автора «Покров-17» в лонг-лист премии «Национальный бестселлер».

«Я – писатель, журналист и сценарист», - именно в такой последовательности представился участникам встречи Александр Пелевин.

Он отметил, что «Покров-17» - это его четвертая книга. «Она о закрытом городе, в котором происходит всякая чудовищная мистическая чертовщина. События переплетаются с расстрелом в 1993 году Белого дома. Еще одна сюжетная линия – бои за поселок Недельное, который стоял на том же месте, где затем появился закрытый город. Все эти линии переплетаются, одна реальность порождает другую», - поделился Александр Пелевин.

По его словам, в книге присутствуют непонятные существа, похожие на чертей кисти Босха, а также очень много персонажей, которые, будучи выдуманными, еще и являются отсылками к реальным людям. «Очевидно, что многие, кто прочитал книгу, скорее всего, узнали персонажа по имени Старик. Это – Эдуард Лимонов, также известный как Дед. Он стал одним из символов 90-х годов в России, да и самой России, по крайней мере, для меня. Лимонова я очень люблю. А вот персонажа по имени Капитан узнали немногие. Это – Сергей Курехин, автор легендарного видеоролика «Ленин – гриб». К грибам в моей книге тоже есть отсылка, но к Виктору Пелевину они отношения не имеют», - рассказал автор романа.

Он отметил, что в его книге также присутствуют существа под названием ширлики – очень странные сущности с ярко-выраженными дегенеративными уродствами. Александр Пелевин пояснил, что это отсылка к великому советскому художнику-соцреалисту Гелию Коржеву.

Александр Пелевин - поэт, журналист, автор романов «Здесь живу только я», «Калинова яма», «Четверо», «Покров-17». На своей странице в Twitter автор дает себе такую характеристику: «Русский писатель. Не Виктор. Любимый поэт твоей бывшей». Критик Галина Юзефович называла творчество автора «веским поводом выучить фамилию "Пелевин" в новом значении».