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Показать свои таланты на «Летней сцене» предлагают псковичам

Творческие коллективы и сольных исполнителей Псковской области приглашают принять участие проекте «Летняя сцена». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Это возможность поделиться своим творчеством с жителями и гостями Пскова, заявить о себе и продемонстрировать свой талант. Благодаря вам в теплые летние вечера наша сцена будет наполняться музыкальными композициями и нескончаемыми аплодисментами», - отметили в ТКД.

Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку по ссылке.

Ранее сообщалось, что в теплое время года по выходным и праздничным дням в вечернее время в парке Строителей, на берегу Псковы напротив Финского парка, планируется проведение открытых концертов с участием творческих коллективов и музыкантов Псковской области. Проект «Летняя сцена» реализовала Театрально-концертная дирекция Псковской области.