Сцена / Новости

Юлия Пересильд презентовала в Пскове свою книгу «Это космос, детка!»

Встреча с актрисой Юлией Пересильд для семей участников спецоперации прошла в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

На мероприятии присутствовали вдовы, жены, дети служащих дивизии и бойцы, находящиеся на лечении по ранению.

Актриса презентовала зрителям свою книгу «Это космос, детка!» о полете на МКС и съемках фильма «Вызов».

«Спасибо за такую возможность: тихо, спокойно, без шума и лишнего пафоса устроить встречу со зрителями, рассказать про книгу. Получилось тепло и хорошо. Спасибо», – поделилась артистка.

«В свою очередь мы благодарим Юлию, близкого друга нашего театра, за теплую встречу и участие в этом важном деле. Многочисленные благодарные отклики, которые мы получаем после таких мероприятий, говорят о значимости проекта для семей наших десантников», - добавили в театре.