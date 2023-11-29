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Сергей Жаворонок покидает пост директора Псковской областной филармонии

Сергей Жаворонок уходит с поста директора Псковской областной филармонии, его последний рабочий день — 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«5 декабря у Сергея Геннадьевича последний рабочий день, он уезжает вместе с семьей в Санкт-Петербург. Будет ли его дальнейшая деятельность связана с культурой, пока не знаем», - сообщили в ТКД.

Пост директора областной филармонии займет Марина Николаева, ранее она работала в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Напомним, Сергей Жаворонок занял пост директора Псковской областной филармонии в феврале 2022 года.