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Две премьеры покажет псковский театр кукол в марте

Две премьеры покажет псковский театр кукол в марте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Изображение: Театрально-концертная дирекция Псковской области

6 марта зрителей старше 12 лет приглашают на премьерный показ «Вечера на хуторе близ Диканьки». Спектакль в жанре комедии поставили по мотивам произведения Николая Гоголя.

Над постановкой спектакля работали: режиссер - заслуженный артист РФ Александр Заболотный, заслуженный художник России, член союза художников, неоднократный лауреат премии «Золотая Маска» Виктор Никоненко, автор пьесы - писатель, поэт, сценарист фильмов и телесериалов Сергей Плотов, композитор - Николай Якимов. В ролях: Заслуженный артист РФ, лауреат премии «Золотая маска» Евгений Бондаренко, Борис Поткин, Николай Зубрилин.

Еще одна премьера ждет маленьких зрителей 27 марта. «Красная шапочка» – это театральная импровизация, рассказанная двумя сказочниками из разных сказок Шарля Перро: «Красная шапочка» и «Кот в сапогах».

«Всем хорошо знакомая сказка о маленькой любопытной девочке Красной шапочке, о ее маме и бабушке и, конечно же, о злом сером волке. Только вот сами сказочники не знают, как будет развиваться сюжет, потому что кот и мышка, случайно оказавшиеся в сказке, часто придают событиям совершенно другой ход. И уж совсем неожиданным окажется финал сказки», - отметили в ТКД.

В театральную афишу также вошли спектакли, рекомендованные для совсем маленьких зрителей («Маленький Мук», «Чудеса в решете», «Айболит», «Веселая репка» и «Три медведя») и для детей постарше («Прыгучий мышонок» и «Фауст»).

Спектакли театра кукол участвуют в программе «Пушкинская карта». Заказ и бронирование билетов доступно онлайн и в кассе театра кукол.

Зрители старше 18 лет смогут посетить спектакли театра кукол при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.