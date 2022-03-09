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Сцена / Спектакли

Псковский драмтеатр назвал актерский состав премьерного спектакля «Дядя Ваня»

13.03.2022 20:10|ПсковКомментариев: 0

Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина назвал актерский состав премьерного спектакля «Дядя Ваня». Запись об этом размещена в группе драмтеатра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина / «ВКонтакте»

В «Дяде Ване» есть то, что волнует каждого человека в любую эпоху, благодаря этой пьесе рождаются спектакли глубокие и очень печальные, говорится в сообщении.

Образы чеховских героев воплотит на сцене актерский состав:

  • Дядя Ваня – заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин.
  • Профессор Серебряков – почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев.
  • Елена Андреевна – Линда Ахметзянова.
  • Соня – Александра Кашина.
  • Войницкая – заслуженная артистка России Ирина Смирнова.
  • Астров – Георгий Болонев.
  • Няня – заслуженная артистка России Надежда Чепайкина.
  • Телегин – заслуженный артист России Виктор Яковлев.

Премьера спектакля «Дядя Ваня» режиссера Павла Зобнина состоится 30 и 31 марта на большой сцене Псковского театра драмы. Билеты уже сейчас можно приобрести на сайте.

Теги: #театр #спектакль #актеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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