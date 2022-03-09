Псковский драмтеатр назвал актерский состав премьерного спектакля «Дядя Ваня»

Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина назвал актерский состав премьерного спектакля «Дядя Ваня». Запись об этом размещена в группе драмтеатра в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина / «ВКонтакте»
В «Дяде Ване» есть то, что волнует каждого человека в любую эпоху, благодаря этой пьесе рождаются спектакли глубокие и очень печальные, говорится в сообщении.
Образы чеховских героев воплотит на сцене актерский состав:
Премьера спектакля «Дядя Ваня» режиссера Павла Зобнина состоится 30 и 31 марта на большой сцене Псковского театра драмы. Билеты уже сейчас можно приобрести на сайте.