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Акция «Книги вместо билетов» проходит в псковском театре

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина присоединился к благотворительному сбору книг для детских библиотек ЛДНР и беженцев. Книги для детей и подростков можно будет обменять на билеты в театр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Изображение здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

С 7 по 10 апреля зрители могут принести в кассу театра детские и подростковые книги и взамен получить входные билеты на спектакли Донецкого республиканского академического молодежного театра, который выступит на псковской сцене 11 и 12 апреля.

Принимаются детские и подростковые книги, изданные не раньше 2015 года, классическая и современная, художественная и научно-популярная литература, комиксы. Книги должны быть новыми или в хорошем состоянии. Один человек сможет получить не больше двух билетов.

Акция «Книги вместо билетов» проходит в рамках проекта помощи сельским библиотекам «Клуб книгодар» под эгидой Общероссийского народного фронта.

Касса театра работает ежедневно с 9.30 до 21.00, с перерывом с 15.00 до 15.30 в главном здании театра по адресу: Псков, улица Пушкина, 13.

В апреле Донецкий республиканский академический молодежный театр (город Макеевка) представит в Пскове два спектакля. 11 и 12 апреля гости покажут на большой сцене Псковского театра драмы имени Пушкина оптимистическую трагедию «Человек из Подольска» и сцены из столичной жизни «Как боги». Подробнее о спектаклях Донецкого РАМТа можно узнать на сайте.