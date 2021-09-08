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Псков vs Луки: этот бой мы уже проиграли?

Однажды в процессе бесцельного интернет-серфинга меня занесло на сайт, посвященный переезду в другой город. Конечно, стало любопытно, что пишут про наш любимый Псков. Если совсем коротко, то общий поток мнений можно свести к такому резюме: «Бедненько, но чистенько». И тут трудно было не согласиться, однако парочка комментариев меня все-таки задела за живое. Мол, Псков - нищий и бесперспективный по сравнению с… Великими Луками.

Я сначала возмутился, а потом подумал: а ведь и правда, наш южный собрат по региону и неформально считается промышленной столицей Псковской области, и формально, чисто по экономическим показателям (например, по темам роста промышленного производства или объему отгруженных товаров) тоже. Причем Псков неоднократно пытался выйти хотя бы на допостсоветский статус-кво, но тщетно.

Любопытно, что Псков с его неуемными бюджетными аппетитами, громкими прожектами, статусом регионального центра и явно большим звучанием в информповестке за 30 лет с момента развала СССР так и не смог в экономическом смысле даже приблизиться к успехам Великих Лук. Где в Псковской области находятся самые крупные промышленные предприятия? Где ставят рекорды два крупнейших агрохолдинга региона? Где реально и успешно работает технокластер? Ответ, я думаю, вы и сами знаете - не в Пскове.

Можно списать все на лихие 90-е, когда предприятия массово закрывались, разворовывались или преобразовывались во что-то очень сомнительное. Кто-то протянул чуть дольше, но закончил все равно печально. Приятные исключения можно пересчитать по пальцам одной руки. Безусловно, и в Великих Луках не обошлось без потерь, но он как был городом заводов и фабрик, так и остался. А Псков даже с особой экономической зоной «Моглино» под боком все еще фантазирует о зарабатывании мульонов на туристах.

Не уверен, что можно всерьез говорить про какую-то особенную фору у Великих Лук. Да, в городе на Ловати в первые послевоенные годы построили сразу несколько крупных промышленных предприятий и даже на некоторое время сделали областным центром (с 1944-го по 1957 год). Но потом-то этого статуса лишили, Великолукскую область присоединили к Псковской, а Лукам пришлось мириться с ярлыком второго крупного города региона (хотя по численности населения Великие Луки к 60-м уже нагоняли старшего брата).

Строительство производственного корпуса Великолукского завода электротехнического фарфора. 1964 г. (Из фондов ГАПО).

Так что, скорее уж, фора была у Пскова. В годы четвертого индустриального цикла он стал ведущим в области центром электротехнической и радиотехнической промышленности, пишут историки. Не обошли стороной город и другие индустриальные циклы, давшие городу предприятия легкой и пищевой отраслей, превратив его также в крупный железнодорожный узел. И именно в годы четвертого индустриального цикла Великие Луки стали отставать в экономическом соревновании от Пскова и опять нарастили разрыв по населению. Ну, а потом случились 90-е… И Луки пережили их заметно лучше.

Окей, советское наследие мы… потратили. Но вот пример новейшей истории. Уже упомянутую всуе ОЭЗ решили строить под Псковом, а не на юге, хотя по логике - там бы ей и самое место. По логистике там ничуть не хуже, а в плане индустриализации - заметно лучше. Но удобрять миллиардами решили землю около формальной столицы, а не промышленной, чтобы, внимание, «сбалансировать промышленное развитие Псковской области». Посыл интересный. Фора? Еще какая! Вот только толкового из этого пока ничего не вышло.

При этом в Великих Луках и промышленный кластер все-таки появился (в 2016 году) вокруг якорного завода «ЗЭТО», и технокластер при этом же предприятии открыли (в 2018-м). Усилиями самих промышленников! И все это работает! Даже новые производства открываются, пока у нас закладными камнями хвастают. А Минпром, между прочим, промышленный кластер в Великих Луках признавал лучшим по эффективности в стране!

Великолукская экономика не просто более осязаема, но и хорошо диверсифицирована – здесь и электрооборудование производят, и продукцию машиностроительного сектора, и спецтехнику, и пищевые продукты, и текстиль, и разные товары народного потребления: от аккумуляторов до мебели. Чем это хорошо? Да тем, что экономические показатели в случае падения в одной из отраслей останутся в плюсе благодаря другим сегментам.

Когда-то гендиректор великолукского радиозавода Борис Каракаев объяснял, что «промышленный кластер сформировался в Великих Луках во многом благодаря существовавшей ранее практике создания в регионах Советского Союза филиалов крупных союзных предприятий». Звучит вполне убедительно, но никак не объясняет, почему это не сработало в Пскове.

Возможно, все дело в том, что перетягивание одеяла на областной центр, не лишило великолучан самостоятельности и, давайте уже признаем, особого статуса. Об этом и федеральные издания писали. Журнал «Эксперт», например, в свое время даже целую статью особому великолукскому нраву посвятил. Уверен, что именно этот нрав, а где-то и норов, позволил не только сохранить великолукскую промышленность, но и приумножить ее. Да, у них даже свои региональные банки сохранились! Причем, довольно успешные. В Пскове же, напомню, локальная банковская история закончилась давным-давно, и реанимировать ее никому не интересно. Да и для кого?

Региональная столица продолжает кормить полчища бюджетников, жить за счет военной ипотеки и федеральных дотаций и прозябать в каком-то безысходно паразитирующем образе жизни, от которого молодежь с руками и головой предпочитает убегать в другие города.

Город на Ловати же жил и живет за счет промышленности, и муниципальный бюджет пополняют налоги с местных предприятий. Это позволяет поддерживать в достойном состоянии коммунальную сферу, развивать образование, культуру и спорт. Если вы давно не были в Луках, приезжайте, посмотрите, как здорово преобразился город.

За последние годы Великие Луки серьезно преобразились в лучшую сторону, построены новые социальные объекты, благоустроены многие территории.

И это не конец истории. В Великих Луках отмечают, что рост числа крупных и средних предприятий в среднем составляет 30% в год. Глава города Великие Луки Николай Козловский недавно в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове привел еще и такие любопытные цифры: с 2010 года объем промышленного производства в городе ежегодно возрастал от 6 до 16%. Это очень высокий показатель. Для понимания тот же восхваляемый всеми Китай показывает 5-7%, а великолучане выдают вплоть до 16%! Не исключаю, что пандемия немного скорректирует этот показатель. Но ключевое слово здесь - «немного». Полагаю, в Пскове в это время на ковид спишут вообще все провалы по развитию промышленности, хотя куда уж там проваливаться…

К слову, некоторые публичные деятели в Пскове при сравнениях двух столиц любят порассуждать: мол, политическая жизнь Великих Лук менее яркая и насыщенная событиями, там нет плюрализма мнений и острых баталий с участием представителей разных партий, оппозиция традиционно слаба и не появляются новые сильные политические лидеры. Возможно, это и так. Однако в городе бурно развивается экономическая жизнь, что в свою очередь обеспечивает социальное развитие. И для великолучан, я уверен, это намного важнее. Городские власти это понимают и работают в этом направлении.

В Великих Луках уже действующие предприятия модернизируются и расширяются. За последнее десятилетие, к примеру, завод «Реостат» построил четыре новых цеха - и не просто построил, а установил оборудование и запустил производство, «Великолукский завод Транснефтемаш» построил два новых корпуса и складские помещения, а ВОМЗ запустил производство в новом полностью оснащенном корпусе. «Микрон» в ближайшие месяцы сдаст уже четвертую очередь строительства, то есть четвертый производственный корпус. Поверьте, примеры еще можно приводить и приводить.

Это значит, что в Великих Луках появляются новые рабочие места. Если есть экономика, есть и хорошие зарплаты, есть потенциал развития, молодежь перестает искать места, где трава зеленее, и остается в родном городе. Более того, появляется стимул переехать в Луки. Не исключено, что на профильных форумах и сайтах все чаще будет звучать «Псков – нищий и бесперспективный, надо ехать в Луки».

Ау, Псков, очнись уже!

Алексей Овчинников