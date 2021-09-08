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Псков vs Луки: этот бой мы уже проиграли?

08.09.2021 16:35|ПсковКомментариев: 0

Однажды в процессе бесцельного интернет-серфинга меня занесло на сайт, посвященный переезду в другой город. Конечно, стало любопытно, что пишут про наш любимый Псков. Если совсем коротко, то общий поток мнений можно свести к такому резюме: «Бедненько, но чистенько». И тут трудно было не согласиться, однако парочка комментариев меня все-таки задела за живое. Мол, Псков - нищий и бесперспективный по сравнению с… Великими Луками.

 

Я сначала возмутился, а потом подумал: а ведь и правда, наш южный собрат по региону и неформально считается промышленной столицей Псковской области, и формально, чисто по экономическим показателям (например, по темам роста промышленного производства или объему отгруженных товаров) тоже. Причем Псков неоднократно пытался выйти хотя бы на допостсоветский статус-кво, но тщетно.

Любопытно, что Псков с его неуемными бюджетными аппетитами, громкими прожектами, статусом регионального центра и явно большим звучанием в информповестке за 30 лет с момента развала СССР так и не смог в экономическом смысле даже приблизиться к успехам Великих Лук. Где в Псковской области находятся самые крупные промышленные предприятия? Где ставят рекорды два крупнейших агрохолдинга региона? Где реально и успешно работает технокластер? Ответ, я думаю, вы и сами знаете - не в Пскове.

Можно списать все на лихие 90-е, когда предприятия массово закрывались, разворовывались или преобразовывались во что-то очень сомнительное. Кто-то протянул чуть дольше, но закончил все равно печально. Приятные исключения можно пересчитать по пальцам одной руки. Безусловно, и в Великих Луках не обошлось без потерь, но он как был городом заводов и фабрик, так и остался. А Псков даже с особой экономической зоной «Моглино» под боком все еще фантазирует о зарабатывании мульонов на туристах.

Не уверен, что можно всерьез говорить про какую-то особенную фору у Великих Лук. Да, в городе на Ловати в первые послевоенные годы построили сразу несколько крупных промышленных предприятий и даже на некоторое время сделали областным центром (с 1944-го по 1957 год). Но потом-то этого статуса лишили, Великолукскую область присоединили к Псковской, а Лукам пришлось мириться с ярлыком второго крупного города региона (хотя по численности населения Великие Луки к 60-м уже нагоняли старшего брата).

Строительство производственного корпуса Великолукского завода электротехнического фарфора. 1964 г.

Строительство производственного корпуса Великолукского завода электротехнического фарфора. 1964 г. (Из фондов ГАПО).

Так что, скорее уж, фора была у Пскова. В годы четвертого индустриального цикла он стал ведущим в области центром электротехнической и радиотехнической промышленности, пишут историки. Не обошли стороной город и другие индустриальные циклы, давшие городу предприятия легкой и пищевой отраслей, превратив его также в крупный железнодорожный узел. И именно в годы четвертого индустриального цикла Великие Луки стали отставать в экономическом соревновании от Пскова и опять нарастили разрыв по населению. Ну, а потом случились 90-е… И Луки пережили их заметно лучше.

Окей, советское наследие мы… потратили. Но вот пример новейшей истории. Уже упомянутую всуе ОЭЗ решили строить под Псковом, а не на юге, хотя по логике - там бы ей и самое место. По логистике там ничуть не хуже, а в плане индустриализации - заметно лучше. Но удобрять миллиардами решили землю около формальной столицы, а не промышленной, чтобы, внимание, «сбалансировать промышленное развитие Псковской области». Посыл интересный. Фора? Еще какая! Вот только толкового из этого пока ничего не вышло.

При этом в Великих Луках и промышленный кластер все-таки появился (в 2016 году) вокруг якорного завода «ЗЭТО», и технокластер при этом же предприятии открыли (в 2018-м). Усилиями самих промышленников! И все это работает! Даже новые производства открываются, пока у нас закладными камнями хвастают. А Минпром, между прочим, промышленный кластер в Великих Луках признавал лучшим по эффективности в стране!

ЗЭТО - флагман великолукской промышленности.

Великолукская экономика не просто более осязаема, но и хорошо диверсифицирована – здесь и электрооборудование производят, и продукцию машиностроительного сектора, и спецтехнику, и пищевые продукты, и текстиль, и разные товары народного потребления: от аккумуляторов до мебели. Чем это хорошо? Да тем, что экономические показатели в случае падения в одной из отраслей останутся в плюсе благодаря другим сегментам.

Когда-то гендиректор великолукского радиозавода Борис Каракаев объяснял, что «промышленный кластер сформировался в Великих Луках во многом благодаря существовавшей ранее практике создания в регионах Советского Союза филиалов крупных союзных предприятий». Звучит вполне убедительно, но никак не объясняет, почему это не сработало в Пскове. 

На заводе ЗЭТО.

Возможно, все дело в том, что перетягивание одеяла на областной центр, не лишило великолучан самостоятельности и, давайте уже признаем, особого статуса. Об этом и федеральные издания писали. Журнал «Эксперт», например, в свое время даже целую статью особому великолукскому нраву посвятил. Уверен, что именно этот нрав, а где-то и норов, позволил не только сохранить великолукскую промышленность, но и приумножить ее. Да, у них даже свои региональные банки сохранились! Причем, довольно успешные. В Пскове же, напомню, локальная банковская история закончилась давным-давно, и реанимировать ее никому не интересно. Да и для кого?

Региональная столица продолжает кормить полчища бюджетников, жить за счет военной ипотеки и федеральных дотаций и прозябать в каком-то безысходно паразитирующем образе жизни, от которого молодежь с руками и головой предпочитает убегать в другие города.

Город на Ловати же жил и живет за счет промышленности, и муниципальный бюджет пополняют налоги с местных предприятий. Это позволяет поддерживать в достойном состоянии коммунальную сферу, развивать образование, культуру и спорт. Если вы давно не были в Луках, приезжайте, посмотрите, как здорово преобразился город.

За последние годы Великие Луки серьезно преобразились в лучшую сторону, построены новые социальные объекты, благоустроены многие территории.

И это не конец истории. В Великих Луках отмечают, что рост числа крупных и средних предприятий в среднем составляет 30% в год. Глава города Великие Луки Николай Козловский недавно в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове привел еще и такие любопытные цифры: с 2010 года объем промышленного производства в городе ежегодно возрастал от 6 до 16%. Это очень высокий показатель. Для понимания тот же восхваляемый всеми Китай показывает 5-7%, а великолучане выдают вплоть до 16%! Не исключаю, что пандемия немного скорректирует этот показатель. Но ключевое слово здесь - «немного». Полагаю, в Пскове в это время на ковид спишут вообще все провалы по развитию промышленности, хотя куда уж там проваливаться…

К слову, некоторые публичные деятели в Пскове при сравнениях двух столиц любят порассуждать: мол, политическая жизнь Великих Лук менее яркая и насыщенная событиями, там нет плюрализма мнений и острых баталий с участием представителей разных партий, оппозиция традиционно слаба и не появляются новые сильные политические лидеры. Возможно, это и так. Однако в городе бурно развивается экономическая жизнь, что в свою очередь обеспечивает социальное развитие. И для великолучан, я уверен, это намного важнее. Городские власти это понимают и работают в этом направлении.

В Великих Луках уже действующие предприятия модернизируются и расширяются. За последнее десятилетие, к примеру, завод «Реостат» построил четыре новых цеха - и не просто построил, а установил оборудование и запустил производство, «Великолукский завод Транснефтемаш» построил два новых корпуса и складские помещения, а ВОМЗ запустил производство в новом полностью оснащенном корпусе. «Микрон» в ближайшие месяцы сдаст уже четвертую очередь строительства, то есть четвертый производственный корпус. Поверьте, примеры еще можно приводить и приводить.

Это значит, что в Великих Луках появляются новые рабочие места. Если есть экономика, есть и хорошие зарплаты, есть потенциал развития, молодежь перестает искать места, где трава зеленее, и остается в родном городе. Более того, появляется стимул переехать в Луки. Не исключено, что на профильных форумах и сайтах все чаще будет звучать «Псков – нищий и бесперспективный, надо ехать в Луки».

Ау, Псков, очнись уже!

Алексей Овчинников

Источник: Псковская Лента Новостей
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