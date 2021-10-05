Блоги / Александр Савенко

Космос как предчувствие

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Всем привет! Обзор событий общественно-политической жизни сегодня вынужденно начинаем с констатации того безрадостного факта, что в регионе вновь ужесточены ковидные ограничения. Тут вам и дистанционка для школьников, и самоизоляция для старшего поколения, и запрет на проведение массовых мероприятий, и прочие ограничения, которые, ясное дело, негативно отражаются на общественных настроениях. Параллельно звучат заявления чиновников о том, что контроль за соблюдением всех этих мер будет кратно усилен — и это тоже не добавляет положительных эмоций и оптимизма. Чтобы в этом убедиться достаточно послушать глас народа, посмотреть форумы, окунуться в социальные сети.

Так или иначе, основные ограничения введены пока на неделю, но честно говоря, мало сомнений в том, что всё это будет пролонгировано. И не только у нас, но и в других регионах. Ситуация объективно ухудшается, количество заразившихся и жертв коронавируса растет, в том числе увеличивается число тяжело больных, когда требуется госпитализация. Во многих российских регионах, по данным СМИ, заканчиваются места в коронавирусных госпиталях.

По данным газеты «Коммерсант», как минимум, почти в каждом восьмом российском регионе количество свободных мест для больных коронавирусом стремится к нулю. Псковская область в этом списке не присутствует, но на самом деле за минувшую неделю рост заболеваемости коронавирусом в регионе превысил 20%. Как вы понимаете, это много — и число новых случаев продолжает расти. На этом фоне в Псковской области до 700 мест увеличен коечный фонд для пациентов с COVID-19, о чем сообщил губернатор Михаил Ведерников. И он же оценил темпы вакцинации в регионе как очень низкие. Привившихся — меньшинство, задача по выработке коллективного иммунитета не выполнена, работа сферы здравоохранения вызывает множество нареканий. Всё это начинает напоминать ситуацию почти годичной давности, когда многие отмечали, что система здравоохранения во многих регионах, включая и Псковскую область, в конце 2020-го в общественном восприятии «посыпалась», о чем свидетельствовал значительный рост обращений и критических замечаний. Об этом мы — и на сайте Псковской Ленты Новостей, и в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове говорили неоднократно.

Но, увы, как показывает редакционная почта, да и всё вокруг это подтверждает, серьезная проблема сохраняется — и вновь встает вопрос о том, последуют ли какие-то шаги, оргвыводы, перенастройка системы.

Прошу быть правильно понятым: врачи на передовой — герои, их труд и самопожертвование заслуживают исключительно уважения, но работа самой системы, повторюсь, как и прежде, вызывает многочисленные вопросы — и с этим что-то надо делать. Вопрос не в конкретных фамилиях, не в мерах наказания, не в его тяжести, а в том, чтобы всё работало. И завершая на сегодня этот разговор, отмечу очевидное: люди утомлены, зачастую не видят логики в действиях ответственных лиц, многие наши сограждане просто не верят тому, что звучит в публичной сфере и чем объясняются принимаемые меры, многие считают себя обманутыми — как те же вакцинировавшиеся. И здесь советую почитать на сайте ПЛН реплику моего коллеги — публициста Константина Калиниченко под названием «Нож в спину вакцинации».

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Теперь непосредственно к политическим темам. В регионе продолжается процесс ротации политических и административных элит. Пока мы ждем ранее анонсированные назначения двух вице-губернаторов (один будет руководить работой вновь создаваемого представительства Псковской области в Москве, а другой — будет курировать политический блок администрации). Перемены произошли в областном Собрании депутатов. В предыдущих выпусках нашей программы мы уже отмечали, что по итогам сентябрьских выборов состав регионального парламента обновился. А теперь появилась возможность проанализировать, кто вошел в руководящие органы законодательного Собрания и будет делать там погоду. На минувшей неделе прошла первая сессия, на ней были избраны председатель, его заместители, руководители профильных комитетов, были определены персональный состав комитетов и названо имя представителя Собрания в сенате. В третий раз подряд спикером избран Александр Котов.

Руководитель Генсовета «Единой России», экс-губернатор Андрей Турчак тоже в третий раз будет представлять парламент в Совете Федерации. Тут без изменений. Чего не скажешь про корпус вице-спикеров. Прервана традиция, когда одно из кресел зампредседателя парламентское большинство отдавало коммунистам. В этот раз руководитель второй по численности фракции — первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко должность зампредседателя не получил. И это можно считать лишним подтверждением того, что «Единая Россия» полностью доминирует в Собрании.

Так или иначе, посты заместителей председателя Собрания получили директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Виктор Остренко (они и прежде были замами), а вот три других вице-спикера впервые заняли указанные должности: это заместитель главного врача областной клинической больницы, хирург Игорь Дитрих, помощник сенатора Андрея Турчака Армен Мнацаканян (он также возглавил фракцию «Единой России» в областном Собрании) и экс-глава администрации Пскова Александр Братчиков - напомню, что на минувшей неделе депутаты Псковской гордумы, скажем так, отпустили сити-менеджера и поддержали при голосовании кандидатуру его сменщика, врио главы администрации Пскова стал Борис Елкин.

Возвращаясь к разговору об областном Собрании, отмечу, что комитеты возглавили: Александр Братчиков – бюджетный, Игорь Дитрих – социальный, Алексей Севастьянов – по законодательству и местному самоуправлению, руководитель сельхозпредприятия «Красное знамя» из Новосокольнического района Андрей Козлов - по экономике и АПК. В зампреды комитетов на оплачиваемые должности назначены представители оппозиции: региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, представитель партии «Новые люди», сотрудник облсовпрофа Андрей Маковский, коммунист Петр Алексеенко и яблочник, врач скорой помощи Артур Гайдук. А вот эсер Олег Брячак от штатной должности отказался. Вот такая расстановка сил в областном Собрании нового созыва — то, к чему пришли партийцы после сентябрьских выборов.

В целом, куда ни посмотри, всюду очевидны перемены — уже свершившиеся и только ожидаемые. Процесс ротации политической и административной элит продолжается. Как всегда бывает в подобных ситуациях, важными и актуальными становятся вопросы, кто взлетит, а кто упадет, кто сумеет воспользоваться моментом, а кто упустит свой шанс - кто выиграет, а кто проиграет. Понимать это - очень важно для всех, кто так или иначе участвует в общественно-политическом процессе. Лучше разбираться в сути происходящего уже много лет помогают публикации Псковской Ленты Новостей, в частности, ежегодно публикуемый рейтинг ста наиболее влиятельных персон региона - политиков, общественных деятелей, бизнесменов, а также представителей иных сфер деятельности. Данное исследование ПЛН проводит ежегодно совместно с экспертным сообществом Псковской области. Впервые этот масштабный проект был реализован в 2018 году. За прошедшие годы вышли уже три рейтинга ста самых влиятельных.

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И вот буквально на днях, в конце прошлой недели, мы приступили к реализации нового проекта. Весь октябрь будем принимать предложения от читателей. В дальнейшем экспертная группа, в которую войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, а также специалисты в различных областях, выскажут свое мнение. Как и прежде, решающее слово останется за экспертным сообществом. Результатом большой и продолжительной работы станет формирование и публикация на сайте ПЛН итогового рейтинга. Мы призываем вас, как и в прошлые годы, присоединиться к увлекательному процессу и принять активное участие в реализации проекта, направленного на развитие политической системы Псковской области. Мы ждем ваших писем в адрес ПЛН и будем благодарны за дельные предложения.

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Фото: www.roscosmos.ru

Напоследок - несколько слов о, пожалуй, главном событии этого вторника, уж точно интересного жителям Пскова. Впервые уроженка нашего славного города — российская актриса Юлия Пересильд отправилась в космос. Во время 66-й экспедиции на международную космическую станцию будет реализован проект «Вызов», в рамках которого россияне первыми в мире снимут игровое кино в космическом пространстве. В нем и снимается Пересильд. Об этом сейчас много пишут, много говорят — и, кстати, помимо прочего, нет-нет да и возникает вопрос, а что было бы, чем занималась бы Юлия Пересильд, если бы не уехала когда-то из Пскова. К слову, несколько лет назад в ходе интервью радио «Эхо Москвы» в Пскове мы задавали госпоже Пересильд этот вопрос, скажем так, об альтернативной биографии — и вот что она тогда ответила.

Юлия Пересильд: Но я думаю, что не все было бы так просто. Просто возможностей, наверно, было бы у меня меньше. Может быть, я бы стала вашей коллегой. Другой вопрос, что в Пскове все это сложнее. Объясню почему. Потому что город меньше, меньше возможностей. Поэтому, когда люди здесь чего-то добиваются, это нужно еще больше ценить, еще больше уважать. Наверно, я побоялась, что здесь у меня может не получиться.

Александр Савенко: Кстати, несколько лет назад почти такой же вопрос вам задавали Берман и Жандарев на Первом канале. Вы тогда говорили о том, что, если бы остались в Пскове, то наверняка очень-очень много приходилось бы вам работать. Потому что в Пскове надо работать много, платят мало.

Юлия Пересильд: Ну, конечно. Я уже здесь и работала много. Я и в ресторанах пела у нас. Да кем я тоже только не работала. Наверно, пришлось бы работать на 10 работах. Но я не могу сказать, что я там работаю на меньших работах. Просто, другой вопрос, конечно, в Москве это другие деньги, как ни крути, другие зарплаты, другие просто масштабы. Но и вынос мозга другой.

И перегрузки, и высоты тоже теперь иные — так скажем сегодня. Повторюсь, это было мнение Юлии Пересильд. Она сегодня отправилась в космос. Ждем возвращения — и прогнозируем, что статус актрисы в будущем станет иным — и кто ж знает, где она окажется — не в политике ли, например? Впрочем загадывать, каким будет этот статус и род занятий госпожи Пересильд после нынешнего поворота не станем. Будем наблюдать.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.