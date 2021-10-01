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Политика

А ну-ка убери свой чемоданчик!

04.10.2021 23:58|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет традиционное обозрение политической жизни региона. 

 

Сегодняшний информационно-паразитический материал Господина Рейтингомера посвящен неделе, на которой власти ужесточали антиковидные ограничения, псковская гордума прощалась с вернувшимся в областное Собрание сити-менеджером Братчиковым, голосовала за его сменщика Елкина и даже позволила себе демарш — отклонила протест прокуратуры, ну а вновь избранные депутаты регионального парламента делили портфели руководителей и их замов. И тут не обошлось без событий, которые невольно рождали воспоминания о некогда популярной песенке «А ну-как убери свой чемоданчик»... Впрочем, об этом позже, а сейчас отметим, что на первую сессию собрался едва ли не весь топ списка «100 самых влиятельных псковичей» - кстати говоря, старт реализации ежегодного проекта ПЛН в 2021 году тоже был дан на минувшей неделе. 

На фото: секретарь Генсовета «Единой России», представитель Псковской области в Совете Федерации Андрей Турчак, губернатор Михаил Ведерников, сенатор Елена Бибикова, избранный депутат Госдумы Александр Борисов и другие на первой сессии областного Собрания.

Еще одним заметным событием минувшей недели стал визит в Псковскую область главы Федерации независимых профсоюзов России, члена Госсовета Михаила Шмакова. Он провел несколько встреч, в ходе которых сделал весьма нетривиальные заявления, в том числе на политические темы. Помимо прочего, главный профсоюзный босс страны призвал коллег отслеживать... исполнение предвыборных обещаний. Дескать, одной из основных задач профсоюзов является исполнение тех самых обещаний, которые были даны в России во время избирательной кампании и находятся в поле деятельности профсоюзных организаций. А раз так - надо действовать. Посмотрим, что из этого выйдет. 

На фото: глава ФНПР Михаил Шмаков и председатель псковского облсовпрофа Игорь Иванов

Словом, заметных событий в общественно-политической жизни было немало. Определить всех победителей и проигравших недели оказалось непросто. Но наш штатный комментатор Господин Рейтингомер все-таки справился. Напомним, что свои крайне субъективные оценки он выставляет по пятибалльной шкале.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом — ошибки, поражения и прочий негатив.

-5 Александр Нестерук

В Псковской области ужесточили ковидные ограничения. Возвращение дистанционки, самоизоляции для лиц 65+ и прочих «прелестей» жизни в период пандемии вызвало мощную волну негатива в обществе. Свидетельством тому — массовое возмущение, разливающееся по интернет-форумам, родительским чатам и прочим дискуссионным площадкам в социальных сетях.

Как свидетельствует обсуждение, люди просто не понимают некоторых действий ответственных лиц, не видят в них логики, многие из ранее привившихся считают себя обманутыми.

В связи с этим крайне низкую оценку со знаком минус в этот раз получает глава областного управления Роспотребнадзора — даже не столько персонально, а скорее как символ ведомства, которое и принимает решения относительно введения тех или иных ограничительных мер.

-4 Марина Гаращенко

Темпы вакцинации в регионе очень низкие, о чем накануне заявил губернатор Михаил Ведерников. Первую прививку от COVID-19 сделали порядка 185 тысяч жителей Псковской области. Полностью курс вакцинации прошли около 175 тысяч человек.

Очевидно, что вакцинировавшихся - меньшинство. «До коллективной защиты нам еще очень далеко», - отметил губернатор.

Неудовлетворительным результатом кампании по вакцинации населения, а также многочисленными нареканиями по поводу работы системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса и объясняется низкая оценка в рейтинге главы облздрава.

-3 Виктор Антонов

«Тяжеловес» псковской региональной политики в результате продолжающейся ротации региональных политических элит потерял позиции. На момент деления кресел на первой сессии областного Собрания Виктор Васильевич не значился в числе депутатов, соответственно, все должности были распределены между другими народными избранниками. После того, как избранного депутатом Андрея Турчака коллеги вновь делегировали в Совет Федерации, стало известно, что ставший вакантным мандат получит Виктор Антонов. То есть бывший первый заместитель председателя вернется в региональный парламент на следующей сессии, но уже в ином, более низком, статусе.

-2 Антон Сергеев

Советник губернатора по СМИ принял участие в публичном обсуждении ротации в законодательной власти. Тут даже не столь важно, что именно говорил господин Сергеев и его собеседники - сотрудники властных СМИ, а значим сам факт. Мало того, что это, по моему мнению, некорректно и неэтично (всё равно, что пресс-секретарь областного Собрания стал бы публично обсуждать губернаторские назначения), так еще и прямо противоречит закону о госслужбе. Напомню, что закон запрещает чиновникам публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в СМИ, в отношении деятельности государственных органов. Также запрещается использовать должностные полномочия в интересах политических партий и других организаций, а также публично выражать отношение к таким объединениям.

Тем более всё это странно наблюдать, зная, что губернатор Михаил Ведерников уважительно относится к депутатскому корпусу и, по словам председателя регионального парламента Александра Котова, не вмешивается в организационные вопросы Собрания. 

Короче, тут надо определяться: хочешь быть комментатором - увольняйся с госслужбы и иди блогером в СМИ.

-1 Петр Алексеенко, Виктор Остренко, Виктор Иващенко

Сразу несколько депутатов Псковского областного Собрания не получили по итогам распределения портфелей то, на что могли бы рассчитывать.

Руководитель фракции КПРФ, первый секретарь псковского обкома Петр Алексеенко не стал вице-спикером, хотя прежде представителям «партии №2» (Геннадию Бубнову и Анатолию Копосову) такой статус предоставлялся. Теперь же все вице-спикерские кресла заняли представители партии власти.

Единоросс Виктор Остренко пост заместителя председателя областного Собрания получил, но вновь, как и в прошлом созыве, будет работать на нештатной основе. Основным же местом работы вице-спикера останется региональный штаб Общероссийского народного фронта.

Общественный помощник губернатора Михаила Ведерникова, экс-глава Усвятского района Виктор Иващенко не получил в Собрании очень высокого статуса. Он занял позицию зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике - без отрыва от основной деятельности. И это совсем не то положение, которое наблюдатели предрекали опытному муниципальному управленцу - эксперту по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (напомню, что еще недавно господин Иващенко возглавлял региональный Фонд капремонта многоквартирных домов). 

0: Наталья Тудакова, Валентина Александрова

В судьбе сразу двух представительниц «Справедливой России» наступили перемены. Валентина Александрова получит мандат депутата городской думы Пскова, освободившийся после возвращения лидера эсеров Олега Брячака в областное Собрание.

Ну а экс-руководитель фракции СР в региональном парламенте Наталья Тудакова, не сумевшая пролонгировать депутатские полномочия, получила весьма заманчивое предложение от губернатора. В ходе состоявшейся на днях встречи Михаил Ведерников предложил представительнице «Справедливой России» занять пост заместителя председателя областного комитета по труду и занятости. Что-то мне подсказывает, что должность зампредседателя - это для госпожи Тудаковой отнюдь не потолок в достаточно проблемном комитете...

+1 Елена Полонская

Псковская городская дума во главе с Еленой Полонской не поддержала протест прокурора на решение почти пятнадцатилетней давности, согласно которому назначение и освобождение от занимаемых должностей заместителей главы и руководителей структурных подразделений администрации Пскова должно осуществляться по согласованию с депутатами. Глава города уже высказалась о том, что ее коллеги - народные избранники не хотят воевать, и это решение не означает ее личного противостояния с врио сити-менеджера Пскова Борисом Елкиным. Однако некоторые обозреватели увидели в этом действии смелый шаг градоначальницы - прямо-таки наследницы славы княгини Ольги, которая, как известно, отличалась решительностью и жесткостью.

+2 Алексей Севастьянов, Армен Мнацаканян

Многоопытный депутат Псковского областного Собрания, актер и рупор фракции «Единой России» Алексей Севастьянов не только сохранил место в секвестированном региональном парламенте, но и получил пост председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению. 

Напомню, что два созыва, с декабря 2011 года, господин Севастьянов был заместителем председателя комитета на освобожденной основе. С 2012 года комитет по законодательству и местному самоуправлению возглавлял Владимир Яников, покинувший Собрание.

Помощник секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака Армен Мнацаканян получил пост заместителя председателя областного Собрания депутатов. Кроме того, он будет руководить фракцией «Единой России». Надо ли напоминать, что это - крупнейшая депутатская группа в парламенте. Во фракцию входят девятнадцать депутатов из двадцати шести.

+3 Борис Елкин

Член команды Михаила Ведерникова утвержден на должность временно исполняющего полномочия главы администрации Пскова. Такое решение приняли 28 сентября депутаты на сессии Псковской городской думы.

В ходе тайного голосования кандидатуру Бориса Елкина поддержали 20 депутатов. Против не высказался никто.

Управленец поблагодарил депутатов за поддержку и добавил, что в дальнейшем предоставит свои документы для участия в конкурсе на пост сити-менеджера Пскова.

+4 Александр Братчиков, Игорь Дитрих

Теперь уже бывший глава администрации Пскова, избранный депутатом областного Собрания, получил посты заместителя председателя регионального парламента и руководителя комитета по бюджету финансам и налоговой политике. Напомню, что Александр Братчиков - не новичок в законодательном органе. Он уже был депутатом с 2007 по 2017 год.

Также вице-спикером областного Собрания депутатов избран заместитель главного врача областной клинической больницы, известнейший хирург с 30-летним стажем Игорь Дитрих. Кроме того, он возглавил комитет по труду и социальной политике. Интересно, что ранее в региональном парламенте комитет по труду и социальной политике на протяжении двух созывов возглавлял бывший первый вице-спикер Виктор Антонов, в прошлом тоже хирург и руководитель областной больницы.

+5 Александр Котов

Один из самых влиятельных региональных политиков в третий раз подряд избран председателем Псковского областного Собрания. Такое решение приняли депутаты в ходе тайного голосования на сессии 30 сентября.

Кандидатуру Александра Котова поддержали 20 депутатов, против оказались четверо.

«Хочу вас поблагодарить, за то, что доверили возглавлять наш законодательный орган, - обратился Александр Котов к парламентариям. - Обязуюсь ваше высокое доверие оправдать». Он отметил, что будет выстраивать деятельность так, чтобы в Собрании было комфортно и эффективно всем политическим партиям. «Надеюсь на совместную конструктивную работу в течение всего срока полномочий», - резюмировал он.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Пресс-портрет
Антонов Виктор Васильевич Первый заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике, член комиссии по вопросам депутатской деятельности и Регламенту​​​​​​​, председатель комитета по труду и социальной политике (на постоянной основе)​​​​​​​, руководитель фракции​​​​​​​ «Единая Россия» Бибикова Елена Васильевна
Бубнов Геннадий Николаевич Котов Александр Алексеевич
Копосов Анатолий Петрович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Иващенко Виктор Владимирович
Яников Владимир Николаевич Остренко Виктор Владимирович
Братчиков Александр Николаевич Глава администрации города Пскова Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Борисов Александр Александрович Руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Севастьянов Алексей Анатольевич
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Тудакова Наталья Викторовна
Нестерук Александр Васильевич Дитрих Игорь Иванович Заместитель главного врача по хирургии государственного учреждения здравоохранения «Псковская областная больница», член комитета по труду и социальной политике член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Псковского областного Собрания депутатов
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Полонская Елена Алексанровна Глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №8, председатель Псковской региональной общественной организацией социальной поддержки и защиты «Родительский комитет». Иванов Игорь Олегович Председатель Псковского областного совета профсоюзов
Елкин Борис Андреевич Первый заместитель главы администрации Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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04.10.2021, 11:584 Еще пять человек умерли от коронавируса в Псковской области 04.10.2021, 11:550 Фальшивые деньги поступили в финучреждение Пскова 04.10.2021, 11:502 Псковская область получит более 35 млн рублей на создание системы поддержки фермеров 04.10.2021, 11:400 Любитель виски попался на краже в Пскове
04.10.2021, 11:192 Скончалась старейшая актриса Псковского драмтеатра Мирра Горская 04.10.2021, 11:080 Сотрудники псковского «Горводоканала» показали свои умения пользоваться противогазами 04.10.2021, 11:033 Сообщения о минировании трех школ в Пскове были ложными 04.10.2021, 10:570 Великолучанина отправили в колонию на 4 года за избиение матери
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