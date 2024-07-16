Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: перемены на мусорном фронте, «их мало, но они в тельняшках» и паноптикум у Изборского холма

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы этого выпуска:

На мусорном фронте - перемены. Подводим промежуточные итоги первого этапа разрешения кризиса.

Их мало, но они в тельняшках - как минимум, один. Псковское «Яблоко» отыскало моряка на выборы в районе, где плещется «наше море». Гдовский предвыборный паззл выглядит всё более причудливо.

И - паноптикум у Изборского холма. Как байкер Хирург, пропагандист Проханов и еще ряд не менее любопытных персонажей собираются в Псковской области ударить автопробегом по неправильной олимпиаде.

Ну что - я вас поздравляю! На горизонте забрезжило, может, и не светлое, но более чистое будущее. Несмотря на отдельные недостатки в виде гор неубранного крупногабаритного и более мелкого мусора посреди дворов, - лед тронулся, господа и дамы. Лед в эту почти тридцатиградусную жару тронулся! Мусоровозы поехали, власти ежедневно рапортуют о вывозе тонн ТКО, и, что не менее важно, наметились кардинальные сдвиги в организации процесса. Губернатор Михаил Ведерников объявил о смене регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Временным оператором вместо «Экопрома» стала, как мы и предполагали, областная компания «Экогрупп». Теперь будем наблюдать, насколько бесшовной получится эта передача, что нам ранее обещали, и не возникнет ли трудностей перехода.

Как уверяет руководитель нового регоператора, генеральный директор Псковских коммунальных систем Анна Краснова, поводов для волнения нет. Об этом она заявила в первом интервью в новом статусе - дала его Псковской Ленте Новостей. Если суммировать сказанное, то выходит так: должно быть только лучше. И теперь уж никаких, понимаешь, коллапсов, кризисов и репутационных потерь, которые, скажем прямо, власти несут, когда острая проблемная тема выходит на федеральный уровень и первые лица государства заявляют: мол, это никуда не годится, вы псковичи, хоть и бедненькие, но всегда были чистенькими, как выразилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так что, верим в лучшее, видим, что ситуация меняется, однако при этом констатируем, что серьезная проблема, как ни крути, остается. По щелчку пальцев такое не решается. И, боюсь, что проблема будет оставаться актуальной еще долго - до тех пор, пока в этой сфере не наведут порядок и - да, не построят давно обещанный экотехнопарк.

Фото: Telegram-канал губернатора Михаила Ведерникова

На вопросы по этой части раньше ответствовал начальник областного комитета по ЖКХ и строительству Сергей Грахов, но его, как вы знаете, постигла скоропостижная отставка. И вот теперь сторонящийся публичной сферы вице-губернатор Игорь Шатурный вынужден давать ответы и обещания. Намедни он встречался с депутатами областного Собрания, благодарил их за оперативный отклик (а как иначе-то?!) на просьбу правительства согласовать изменения госпрограммы «Обращение с отходами, в том числе, с твёрдыми коммунальными отходами, на территории Псковской области». Эти изменения позволят привлечь деньги на продолжение строительства экотехнопарка в соответствии с установленным графиком. Сумма выделенных федеральных средств составляет менее двух миллиардов рублей, а требуется - больше четырех миллиардов. Господина Шатурного спросили и про реалистичные сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Он сказал, что «стоит задача до конца этого года обеспечить полную строительную готовность, чтобы уже в январе-феврале 2025 года туда начали возить отходы, потому что мы все видим, что происходит с нашим полигоном». Ну да это мы все видим - и задаемся вопросом: кто виноват? На минувшей неделе свой ответ на этот вопрос, покруче гамлетовского, в эфире ПЛН FM дал директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев. По его словам, причиной мусорных коллапсов в Псковской области стало нарушение договоренностей с региональным оператором со стороны руководства «Спецтранскома», которому регоператор вообще-то крупно задолжал.

Александр Киселев: «Официально в территориальной схеме был непосредственно подрядчик, это "Спецтранском", мусоросортировочный комплекс. И конечное звено - это был полигон. Я всегда и везде на совещаниях говорил, что это одна лодка, которую мы все делим. Правильно Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области - ред.) подметил, недавно он давал статью и написал, что, конечно, во всех организациях, которые непосредственно касаются ЖКХ, есть и долги, и друг другу, но никто рубильник не выключает».

Повторюсь: как полагают эксперты, без наведения порядка в мусорных делах споры хозяйствующих субъектов с вытекающими отсюда последствиями - судами, демонстративными жестами, коллапсами и т. д. - будут продолжаться. И региональная власть во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым, который практически весь срок своей работы в Пскове сталкивается с проблемами в сфере обращения ТКО и проведения мусорной реформы, будет вынуждена раз за разом разруливать их в ручном режиме. А хотелось бы - более системных подходов. Как будет дальше - пока до конца не ясно. Тот случай, когда только то и можно сказать, что время покажет.

Далее о выборах. В регионе проходит ряд избирательных кампаний - в том числе в Пскове, где доизбирают депутата гордумы по округу №5, и во вновь образованных муниципальных округах, где формируются собрания депутатов первого созыва. В одном районе - Гдовском, не пошедшем в этом году по пути муниципальной реформы, проходят досрочные выборы главы (напомню, ранее этот пост покинул Алексей Васильев). И вот там наблюдается эдакая предвыборная аномалия. Начиная с того, что денег на сентябрьские выборы в районе до сих не выделили, хотя должны. Как проводить выборы - непонятно. Ответ ищут уже с прокуратурой. Тем не менее, как любил говаривать известный политик из прошлого, процесс пошел - практически все основные партии заявляют на гдовские выборы своих кандидатов. И тут кого только нет - откровенный фрик от «Родины» Юрий Шокуров, казак Игорь Иванов от «Справедливой России - За правду», «вечный кандидат и электоральный киллер» Игорь Романов, теперь уже не от «Партии роста», а от «Новых людей». Разве что коммунисты учудили - в районе, где турбулентность и явное отсутствие хозяина, они не стали выдвигать своего кандидата. Хотя, казалось бы, где и бороться с партией власти, если не в таких муниципалитетах и не в таких условиях?!

- Ничего не понимаю! (из мультфильма «Следствие ведут колобки»)

«Единую Россию» на выборах в Гдовском районе представит депутат Псковской гордумы, бизнесмен Иван Мешков. Примечательно, что в самом районе единороссы не смогли найти кандидата, что является следствием слабости местного отделения партии, а также разброда и шатаний в местных элитах. В этой ситуации решили сделать ставку на человека из Пскова, а не на кого-то из местных. Официальное объявление решения на этот счет - дело ближайших дней.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Яблоко»

Ну а псковское «Яблоко» со своим кандидатом определилось в воскресенье, 14 июля, на региональной партийной конференции. И, честно говоря, в этот раз яблочники немного удивили. Мы-то уж стали привыкать, что выборы глав районов оппозиционная партия пропускает - то под предлогом того, что нет достойного кандидата, то по каким-то другим причинам, то вовсе не объясняя их. Тут некоторые на этот счет даже иронизируют: мол, да-а-а, яблочникам уж так непросто, так непросто - что там Дональд Трамп с простреленным ухом, вот яблочники в России - под таким давлением и прессингом постоянно находятся, так им мешают - то их кандидату в Петербурге шеренгу тезок и однофамильцев на выборы подберут, то основателя партии Григория Явлинского так система разочарует, что он сам не захочет идти на президентские выборы, то еще им какую-нибудь поганку закрутят. Если говорить серьезно, то понятно, что власть ведет атаку на несистемную оппозицию, в том числе на яблочников - проявлений этого множество, в том числе видим это и в нашем регионе, даже больше, чем в большинстве других. Так что за принятое решение отправить кандидатов на выборы в районах, в том числе в Гдове, несмотря на все проблемы, яблочников во главе с председателем реготделения Артуром Гайдуком можно похвалить. В отличие от КПРФ, они заявились - и наверняка хотят дать бой.

Однако возникает и вопрос относительно кандидатов: кто все эти люди? Степень их узнаваемости, по моему мнению, очень невысокая. В том же Гдове отправили на выборы, скажем, не известного депутата и фермера Александра Конашенкова (его выдвижения власть опасалась еще в прошлый раз), а нашли только-только вернувшегося в город уроженца Гдова, когда-то служившего на Северном флоте капитана 1 ранга запаса, с мая этого года работающего в районной администрации начальником отдела капстроительства, архитектуры и ЖКХ, Евгения Васильева. На память приходят слова давно известной песни; «С какого, парень, года, с какого парохода, и на каких морях ты побывал, моряк?» Почему именно он - не знаю. Возможно, исходили из того, что в районе есть «наше море», даже фестиваль под таким названием проводится, а значит - нужен моряк.

- Морячооок! Морячооок! Где морячооок? (из фильма «Мама не горюй»)

Короче, их мало, но они в тельняшках. В целом кандидатов в Гдовском районе выдвигается много. Если все дойдут до финиша избирательной кампании - будет интересно. Правда, в последние годы все у нас не доходят. Есть опасение, что и в этот раз с кандидатами от оппозиции будут бороться и снимать их. Если «электоральные киллеры» выходят на дистанцию - значит, это кому-то нужно. Запасаемся попкорном.

Напоследок о спорте. Впрочем, говорить на темы завершившегося Евро-2024, трофея и слез Месси, скоро стартующей без спортсменов под российским флагом Олимпиады в программе о политике мы, естественно, не будем. Однако мимо Летних Олимпийских игр не пройдем. У нас эта тема получила неожиданное отражение в общественно-политической жизни. Уже на следующей неделе - 26 июля, ну то есть в день открытия Игр в Париже, в Псковской области у Изборского холма будет дан старт «альтернативному олимпийскому вело-мотопробегу «Восхождение к Победе» в рамках «Байк-шоу-2024». Об этом сообщили организаторы мероприятия. «В день торжественного открытия антироссийской "нейтральной" олимпиады в Париже, мы планируем в рамках Байк-Шоу-2024 организовать свой альтернативный олимпийский вело-мотопробег, стартующий от Изборского холма - места, откуда начинается Россия», – рассказали инициаторы проведения этой акции.

Ожидается, что в ней примут участие трехкратный чемпион мира, паралимпиец Алексей Обыденнов, отстраненный от международных стартов за свою патриотическую позицию, байкеры из мотоклуба «Ночные волки» во главе с Александром «Хирургом» Залдостановым, писатель, главный редактор газеты «Завтра», основатель «Изборского клуба» Александр Проханов - напомню, что он проявляет активность в Псковской области уже многие годы - создавал тот сам Священный холм, открывал «Изборский клуб», выпускал перед выборами региональные спецвыпуски своей газеты «Завтра» и делал много чего еще. Как видим, губернаторы меняются - а дело Проханова живет. Еще тут - в этой невероятной сборной - певица Юлия Чичерина (та, что «ветром голову надуло»), музыкальная группа «Продон» и другие.

- Паноптикум! Поп играет на балалайке (из фильма «День выборов»).

Думаю, мы еще вернемся к этой теме в следующих выпусках программы. А сегодня время в эфире подошло к концу. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.