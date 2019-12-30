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Блоги / Юрий Моисеенко

С отступающим!

30.12.2019 17:52|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Пламенный привет. В эфире очередной выпуск информативно-дедуктивной программы «Диванная политика» и с вами я, ее автор и ведущий, журналист Юрий Моисеенко. Ну что, как говорят в народе, подобьем бабки, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитый год в некогда крупном промышленном и культурном, а ныне - торговом центре под названием «Псков»?

Монтеня читали?

Сразу же хочу упредить наших радиослушателей, что мы не будем пытаться объять необъятное. Проблемам города и региона были посвящены более пятидесяти выпусков нашей программы, но, если у вас есть желание снова перевернуть страницы истории, то можно залезть в интернет и заслушать любой (на выбор) выпуск. Сегодня мы лишь констатируем главное достижение Года Свиньи: мы живы, более-менее сыты, обуты-одеты, нос в табаке, а в голове шевелится свежий политический анекдот, как символ непримиримой борьбы с проклятыми пиндосами. Последним штрихом предпраздничной суеты стал подвоз на Тверскую искусственного снега, осталось только столичным бомжам вымыть ноги шампанским и можно слушать поздравление президента. Если же говорить о частностях, то, увы, имевшие место быть обещания-лозунги в свое время широко рекламируемой «Стратегии 2020», к сожалению, так и остались на бумаге. Вместо них мы получили минус пять лет гарантированной государством пенсии, разгромленную оптимизацией систему здравоохранения, плачевное положение образования и прочая, и прочая, и прочая. Крымский мост – не в счет, потому что это отдельная, не нами спетая песня. Совершенно очевидно, что нынешнее положение экономики и социальной сферы — есть ни что иное, как продолжение серьезного политического кризиса, выхода из которого пока не просматривается. Будь на моем месте какой-нибудь видный экономист, например, Михаил Делягин, он бы, как дважды два – четыре, доказал всё сказанное при помощи цифр. Однако из нашего провинциального окопа мы ориентируемся лишь на вторичные признаки. Например, глядя на унылые лица капитанов отечественного бизнеса, кислые физиономии членов правительства, приглашенных в Кремль, типа, на итоговое совещание к президенту. По всей видимости, господа капиталисты по-прежнему не могут найти ответ на сакраментальный для нашего времени вопрос: почему, если общее состояние отечественной элитки в 2019 году выросло на 21%, достигнув 51 млрд баксов, у остальных граждан в кубышке гуще не стало. Откроем секрет: всё потому, что не читает народ Монтеня, который еще в 17-м веке писал, что богатство одного есть в то же время бедность другого. Забегая вперед, скажем, что до сих пор преодолеть подобные экономические загогулины еще никому не удавалось.

Дайте людям заработать!

Взять хотя бы широко разрекламированные национальные проекты, исполнение которых сулило дорогим россиянам небывалое счастье (опять же) в отдаленной перспективе. Между тем из федерального бюджета с января по сентябрь «на все про все» было потрачено лишь 52,1% от запланированного на год объема. При этом расходы по нацпроектам «Повышение производительности труда и поддержка занятости» были исполнены менее чем на 40%, «Экология» - на 22,1%, а «Цифровая экономика» на 12,3%. Конечно, неосвоенные средства по предложению Минфина можно перенести на 2020-й год, однако в той же Счетной палатке сомневаются, что экономика сумеет эти деньги переварить. Неслучайно аудиторы предупреждают, что в следующем году могут возникнуть серьезные риски недостижения плановых значений по 280-и (!) показателям, или 19% их общего объема. Что делать в такой ситуации? Кто-то говорит, надо укреплять обороноспособность страны, кто-то предлагает затянуть потуже пояса, потому что, как поют в одной снова популярной песне «суровые годы приходят…». Однако у наших диванных аналитиков есть свой, но по-настоящему спасительный рецепт, который вытащит Россию-матушку из цепких лап нищеты и безысходности: нужно дать людям и бизнесу заработать, не пытаясь их осчастливить посредством спущенных сверху национальных проектов, суть которых население не очень-то и понимает. Чем богаче электорат — тем выше экономический рост, ибо одно подстегивает другое. Иных способов достичь стране процветания не дано, а попытки ободрать сограждан еще больше (сейчас, как пишут масс-медиа, в правительстве обсуждается идея увеличить подоходный налог с 13 до 16 процентов) могут привести к последствиям катастрофическим – доказано историей.

В зеркале статистики

Если говорить о том, как люди оценивают уходящий год, то, признаемся честно, они не склонны идеализировать его итоги. Так, согласно опросу ВЦИОМа, 43% респондентов назвали уходящий 2019-й «трудным», а еще 15% посчитали, что он был «очень тяжелым». Позитивно к этому периоду отнеслись только 30% граждан, и лишь 4% назвали год Свиньи удачным. В финансовом плане россиянам тоже радоваться особо нечему. Например, в том же опросе выяснилось, что на новогодние расходы — подарки, застолье и развлечения — жители страны готовы потратить в среднем 10 478 рублей и этот показатель стал минимальным (!) за последние пять лет. В прошлом году сумма составляла 13 755 рублей, а в 2017-м — 14 299 рублей. Получается странная картина: доходы, зарплаты и пенсии, если верить шайтан-ящику, неуклонно растут, а траты при этом также неуклонно снижаются. Косвенным образом подтверждает сказанное и совсем свежий опрос, проведенный Псковской Лентой Новостей. Интернет-портал озадачил своих постоянных читателей вопросом: как вы планируете провести новогодние каникулы? В результате получилось нечто, а именно: чуть более 6% респондентов сообщили, что поедут за границу; 4,5% собрались в путешествие по родной стране; 21,5% отнесли себя к домоседам, а почти 57%, преодолевая зубовный скрежет, признались, что хотели бы совершить вояж, да денег нет. Еще около 9% наших земляков признались, что намерены в праздники работать – как говорится, Бог вам в помощь. Согласитесь, что при всей условности подобного рода опросов, его результаты весьма показательны. Если говорить шершавым языком плаката, то назвать итоги 2019 года оптимистическими нельзя, как и признать, что регион некоторым образом ускорился, переживая нечто подобное рывку и подъему. Послушаешь «ящик», то у нас все в шоколаде, однако, анализируя покупательную способность граждан, называть существующую экономическую модель успешной, язык не поворачивается.

Два пальца об асфальт

Если плавно переходить к местным политическим реалиям, то покидающую нас «свинью» следует признать до некоторой степени судьбоносной – шутка ли, но именно в 2019-м закончилась эпоха Ивана Цецерского, который двадцать лет был депутатом городской Думы и половину от этого срока - ее председателем. При этом мы, у себя на диване (опять же!) не склонны преувеличивать достижения Ивана Николаевича на этом посту, как и не ожидаем прорыва с наступлением эры г-жи Полонской. Муниципальная власть по Конституции хоть и является, как сказал в свое время поэт, отдельно стоящим деревом, но попробовала бы эта «рябина к дубу перебраться» без разрешения вышестоящего начальства. Она тут же получит по шапке. Нет, ткнуть пальцем дворнику: типа, здесь нужно убрать, а там не сорить, она еще может. Что же касается глобальных вопросов, то сиди на попе ровно и слушай, что скажут старшие товарищи. Скажут – беги, исполняй, не раздумывая. Скажут, не беги – стой на месте, как вкопанный. К чему приводит такая политика, мы видим на примере срыва всех сроков реконструкции Яна Фабрициуса-стрит в областном центре. Первый этап должен был завершиться еще в начале ноября.

Однако миновала осень, на пороге январь, а до сдачи этого участка магистрали в эксплуатацию, как говорится, пихать и пихать. Ко всему прочему выяснилось, что у компании, которая ведет реконструкцию, есть серьезные проблемы с энергетиками. При этом волюнтаристскими методами, типа, вызвал на ковер главного электрического начальника - и дело с концом, решить проблему пока не получается. У них свои нормы, СНиПы, соблюдение которых отслеживает не местное управление – у них не забалуешь. Достаточно сказать, что на согласование проекта (которого, как нам подсказывает разведка, на момент начала работ не было) требуется более полугода. Это важное обстоятельство делает проблематичным сдачу объекта даже в 2020-м. До безобразия затянута и реконструкция стадиона «Машиностроитель», которую хотели завершить, аккурат, к Ганзе. Помнится, еще по весне, когда в Псков с проверкой приезжала г-жа Голодец, областные начальники заверяли вице-премьера, что отставание от графика составляет всего-то десять дней. Так что нагнать и перегнать на этом отрезке пути тех же самых «пиндосов», которых так не любил по жизни Иван Николаевич, как два пальца об асфальт. Судя по сегодняшнему положению вещей, пальцы-то они, может, и разбили, но дело не выправили. Что-то нам подсказывает, в подобном положении находится и многострадальный университетский кампус ПсковГУ. Минувшей осенью было много разговоров о том, что прежний подрядчик «Опрстрой» не справился с возложенным на него ответственным поручением, поэтому контракт был расторгнут. Вместо него на горизонте возникла некая строительная организация, входящая в Федеральную систему исполнения наказаний. В начале октября, как сообщали оппозиционные СМИ, им даже были перечислены деньги (почти 90% от первоначальной суммы, которая была отпущена на ремонт) и вот теперь жители областного центра с нетерпением ждут апреля, когда будет перерезана долгожданная красная ленточка. Пока строители на объекте не замечены, однако если сроки все-таки будут сорваны, это еще раз подтвердит, что место у реки, у дома Батова, на самом деле проклятое и заговоренное. Ситуацию подтверждают и федеральные СМИ: в эти предновогодние дни в Минстрое России подвели итоги выполнения мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Увы, но Псковская область оказалась в числе аутсайдеров. Вот такое строительное фиаско уходящего года. Понятно, что чиновники не теряют оптимизма, убеждая нас, что всё поправимо, но что-то не верится в это лучезарное царство зари.

Псковичи привыкли к трудностям?

Если же «галопом по Европам» пробежать уходящий год, то его главным событием следует назвать Ганзу - международный фестиваль, который для Пскова не стал олимпиадой, но горожанам, а равно как и нашим многочисленным гостям, запомнился. Судебным процессом 2019-го мог стать суд над журналисткой Светланой Прокопьевой, которую обвинили в оправдании терроризма. Однако недавно прокуратура вернула материалы дела на доследование, и как оно всё еще повернется - пока никто не знает. Тем более, что в нашей стране возможен любой сценарий: от «Лебединого озера» по центральному телевидению до знаменитого ельцинского «Я ухожу». Из числа культурных обломов мои коллеги единодушно называют отказ столичных писателей принять известного поэта-правдоруба Николая Рассадина в свою шайку. Подобное невнимание к литературной провинции, конечно, возмущает, однако после продолжительных споров, наши диванные политики на первое место поставили общественный интерес, обратив внимание на то, что в 2019 году мы так и не побывали в отреставрированной Варлаамовской башне, что на Запсковье. А сколько было обещаний, посулов, многозначительных экивоков: типа, и мы не лыком шиты. Впрочем, как не без оптимизма (не по этому, правда, поводу) сообщил один из местных медиа-ресурсов, псковичам не привыкать к трудностям и они даже разглядели свет в конце туннеля. Увы, но мы, сидючи на диване, не разделяем пафоса коллег, что доказывает уходящий год: трудностей по-прежнему много, а толчины – «так таки и нету». Единственный, кто нас мирит с окружающей действительностью, так это незабвенный классик, который пару столетий назад сказал: были бы мы живы, а счастливы - непременно будем. Чего и вам желаем в наступающем году. На этом мы заканчиваем, в студии для вас работал журналист Юрий Моисеенко. Но, если вы по-прежнему не знаете, где расположена ближайшая аптека, то спрашивайте, не стесняясь. С Новым годом и до встречи в 2020-м. Всем пока!

Источник: Псковская Лента Новостей
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