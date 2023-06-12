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АвтоМир / Автомобили

Самые угоняемые марки автомобилей назвал эксперт

10.07.2023 07:57|ПсковКомментариев: 0

Лидером российского автомобильного рынка является Lada, поэтому машины этой марки всегда будут привлекать внимание злоумышленников, планирующих угон, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Кроме того, в ближайшие три года будет увеличиваться число похищаемых китайских автомобилей, прогнозирует эксперт. Это связано и с ростом поставок машин из КНР, и с производством Kaiyi на «Автоторе», и в целом с появлением на отечественном рынке новых марок.

«Самой угоняемой маркой в России была и будет Lada, потому что это самая популярная машина, это лидер рынка. В контуре трех лет будет нарастать количество угоняемых "китайцев", причем угоняемых и под разбор, и под перебив номеров. Думаю, в топе риска будет Kaiyi как самый дешевый седан, который будет востребован в сервисах такси. Эту марку начали собирать на калининградском "Автоторе". Когда они выйдут на большие мощности, машина станет одним из лидеров по угону, потому что на нее будет большой спрос. Что касается других китайских марок, нужно смотреть на то, какие из них будут в числе самых массовых авто. Например, кроссоверы из Китая особо не поменяют статистику, потому что продаются в небольшом количестве», – объяснил Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.

Некоторые марки останутся в зоне риска, несмотря на появление на рынке новых игроков, продолжил эксперт.

«Hyundai Solaris, KIA Rio были, есть и будут в топе рейтинга угонов. Это массовые автомобили, их выпустили много, такие машины всегда будут в числе самых угоняемых. Toyota Land Cruiser угоняли и будут угонять, потому что на них высокий спрос в странах Закавказья», – такое мнение высказал Антон Шапарин.

Автомобили «большой немецкой тройки» – BMW, Audi и Mercedes-Benz – слишком хорошо защищены от угона, чтобы злоумышленники останавливали на них свой выбор, полагает автоэксперт.

Теги: #Угон #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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