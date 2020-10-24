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Более 700 пластиковых проездных купили псковичи за один день

Продажа транспортных карт началась в Пскове. Как сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», в первый день было продано более 700 пластиковых проездных.

Консультировал псковичей лично заместитель директора «Псковпассажиравтотранса», он помогал настроить и пополнить карту.

Карты можно приобрести в течение всего месяца по двум адресам:

- ул. Леона Поземского, д.123 с 8:00 до 17:00 (обед: 12:00-13:00)

- ул. Коммунальная, д.77/1 с 10:30 до 18:30 без перерыва на обед.

Единую транспортную карту можно будет приобрести у кондуктора.

Напомним, в ноябре 2020 года крупнейшее транспортное предприятие Псковской области после нескольких лет подготовки стало использовать современные транспортные карты. До этого псковичи пользовались бумажными проездными.