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Губернатор оценил новый логотип «Псковпассажиравтотранса»

Губернатор Михаил Ведерников во время осмотра обновленной ремонтной зоны «Псковпассажиравтотранса» прокомментировал новый логотип транспортного предприятия и зарплату работников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, разработка логотипа велась таким образом, чтобы работники предприятия почувствовали изменения и внимание со стороны региона и федерального правительства.

Михаил Ведерников отметил, что персонал должен были вежливым, а перевозки пассажиров необходимо осуществлять по графику. Возможность повышения зарплаты будет зависеть от качества работы и количества жалоб. По словам губернатора, зарплата у водителей, кондукторов и технического персонала должна быть не меньше, чем средняя по региону.