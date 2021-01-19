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Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах

Руководитель ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал о недостатках новых автобусов, средства на приобретение которых выделили по договоренности с Минпромторгом.

Фото: Вадим Боченков

«Наш автопром, как всегда, "на высоте", - сказал Юрий Киргинцев. - Очень много поломок, автобусы сырые. Они уже требуют технического обслуживания №2 – общего обслуживания. Это новые автобусы, они необслуженные, смазка там сделана минимальная. Такое впечатление, что на заводах смазки не хватает. В общем, докручивать нужно гайки, перетягивать все. Ну, это отечественные машины. Другого у нас еще не получается».

Директор предприятия-перевозчика пояснил, что фактически все новые автобусы вывели на линии в областном центре. «Все сразу не могут ходить, идет плановое обслуживание. В городе мы ставим 45, 11 и 6 – имеются в виду ЛиАЗы, большие МАЗы и короткие МАЗы. Выходит, процентов 70 каждой группы автобусов», - уточнил собеседник.

Старые автобусы останутся. «Все равно транспорта не хватает. Город обеспечивают порядка 70, а иногда и 80 автобусов. У нас все равно нехватка, не полностью замена произошла», - добавил Юрий Киргинцев.