АвтоМир / Общественный транспорт

Борис Елкин рассказал о массовом сходе автобусов с маршрутов

Массовый сход автобусов с маршрутов произошел в Пскове 15 января. Об этом сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, отвечая на обращение псковички на сайте губернатора.

Фото: Вадим Боченков

Женщина рассказала, что утром она ожидала автобус №14 на остановке 40 минут. При этом горожанка указала на то, что автобусы были переполнены пассажирами, а также обратила внимание на узкие проходы в новом транспорте. «Кондуктору в такой толпе было просто не пролезть», - подчеркнула она.

«По информации Псковпассажиравтотранса, в связи с высокой степенью износа городских автобусов и усилением морозов, 15 января происходил массовый сход подвижного состава с городских маршрутов по причине различных технических неисправностей, - пояснил Борис Елкин. - К 8.00 на маршрутах отсутствовало 11 автобусов, поскольку 18 запланированных автобусов не смогли выйти утром из парка, а 8 автобусов сломались до 8:00. Резервных автобусов не хватило, чтобы компенсировать все неисправные автобусы. Вынужденно произошли большие задержки рейсов, интервалы движения на некоторых маршрутах достигали 40-60 минут».

Председатель комитета напомнил, что настоящее время для обслуживания городских маршрутов при поддержке правительства РФ поступило 62 новых автобуса. «Что позволит не допустить подобного массового схода автобусов с линии и стабилизирует ситуацию с выходом автобусов и соблюдением заявленных расписаний», - добавил Борис Елкин.