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Маршруты автобусов №30 и №22 изменятся в Пскове

Общественный совет при областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству 12 марта рассмотрел возможность изменения нескольких автобусных маршрутов в Пскове. Видеотрансляцию заседания вело сообщество «Убитые дороги Пскова».

Маршрут №30 в Пскове соединит Запсковье с городской больницей. Вместо Рижского проспекта автобус будет двигаться по улице Коммунальной.

Еще оно изменение планируется на маршруте №22, он будет заезжать на улицу Юности.

Изменения коснуться и автобуса №5, который связывает Запсковье с вокзалом через областную больницу. Сейчас он выполняет один рейс в день. В основном им пользуются работники больницы. Планируется, что автобус будет заезжать к онкодиспансеру. Определить того, кто будет выполнять рейсы по данному маршруту, планируют через аукцион.

Также в Пскове может появиться новый коммерческий маршрут. Он соединит жилые кварталы на Запсковье с вокзалом через улицу Текстильную, частично захватывая путь маршрута №3.

Члены общественного совета поддержали эти предложения.