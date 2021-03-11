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В Пскове проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

Очередная проверка соблюдения требований безопасности в общественном транспорте прошла в Пскове 16 марта. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сотрудники комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству проверили наличие масок у пассажиров на рейсах городского общественного транспорта.

При входе в автобус сотрудники органа власти громко предупреждали о проведении проверки и просили надеть маски, а также раздавали информационные памятки о безопасности и профилактике заболевания коронавирусом.

Так, в автобусах следующих по маршруту №14 и 17 почти все были в масках. Один молодой человек в наушниках не увидел проверяющих, но после обращения к нему натянул шарф на лицо. В автобусе №11 в автобус зашел юноша без маски. Ему предложили составить протокол или покинуть салон автобуса, но его «спасли» другие пассажиры. Сидящая рядом женщина поделилась с ним запасной маской.

По словам кондукторов «Псковпассажиравтотранса», в основном пассажиры относятся к требованиям безопасности с пониманием.

«Подобные рейды проводятся еженедельно, необходимость в них достаточно высокая, потому что большое количество людей едут в общественном транспорте без масок», - прокомментировал председатель комитета Псковской области по транспорту и связи Борис Елкин. По его словам, большинство людей носят маски не на лице, а на подбородке, либо в кармане, но при первом упоминании надевают ее. Пассажиры без маски часто просто выходят из транспорта или с ними делится СИЗом кто-то из «соседей».

Добавим, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.