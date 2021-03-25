АвтоМир / Общественный транспорт

Третий за год остановочный павильон поменяли на улице Советской Армии в Пскове

Третий за 2021 год остановочный павильон поменял «Псковавтодор» на улице Советской Армии в Пскове. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в инстаграм-аккаунте компании.

«Меняем старые павильоны на автобусных остановках в Пскове. Это еще один вид работ по содержанию улично-дорожной сети. В этом году сразу три новых автопавильона появились на улице Советской Армии. Два из них – у Псковской школы-интерната и у хладокомбината – разобрали еще в прошлом году, а установили в январе. Третий появился на этой неделе на остановке у мебельного магазина на пересечении с улицей Железнодорожной», - рассказали в «Псковавтодоре».

Прежняя постройка здесь находилась в ужасном и даже опасном для людей состоянии. Ее разобрали и установили новый металлический павильон с навесом и встроенной скамьей, а рядом поставили новую урну. «Стало гораздо красивее и удобнее», - отметили в подрядной организации.