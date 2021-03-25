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Вводится весеннее расписание движения автобусов в псковские садоводства

С 17 апреля вводится весеннее расписание движения автобусов в садовые товарищества. Как сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», изменения произошли в связи с проведением дорожных работ и перекрытием улицы Леона Поземского.

Автобусы маршрутов №138 «Псков – Торошинка» и № 166 «Псков-Псковитянка» отправлением от улицы Рокоссовского следуют через мост Александра Невского, по улице Чудской с поворотом на улицу Ижорского Батальона, до улицы Леона Поземского и далее по маршруту. Дополнительная остановка - «ул. Коммунальная» (напротив «Макдональдса»). Упраздняются остановки «ул. Юбилейная», «пл. Ленина», «ул. Александра Невского».

В обратном направлении автобусы, следующие до улицы Рокоссовского, с улицы Леона Поземского поворачивают на улицу Чудскую, через мост Александра Невского, по улице Юбилейной на улицу Коммунальную и далее по маршруту. Дополнительная остановка - «ул.Чудская».

Автобусы маршрутов №138 «Псков – Торошинка» и №166 «Псков-Псковитянка» отправлением от улицы Текстильной следуют без изменения схемы маршрута.