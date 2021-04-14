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С 23 апреля автобус №30 начнет ходить по Коммунальной

С 23 апреля изменяется расписание и схема движения автобуса по маршруту №30 «Рокоссовского – Юности», сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

При движении в сторону улицы Рокоссовского после остановки «пл. Ленина» автобус будет поворачивать направо на улицу Максима Горького и следовать по улице Коммунальной до улицы Юбилейной. Далее автобус будет двигаться налево по улице Юбилейной до Рижского проспекта, далее направо по Рижскому проспекту по существующему маршруту.

При движении от улицы Рокоссовского автобус будет следовать по улице Коммунальной до улицы Максима Горького, далее по Рижскому проспекту по обычному маршруту.

Расписание движения для рабочих и выходных дней опубликовано на сайте предприятия.