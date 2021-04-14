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Схема движения автобусов изменится на выходных в связи с закрытием Советского моста

В связи с проведением дорожных работ временно - с 06:00 22 мая до 06:00 23 мая - закрывается движение автотранспорта по Троицкому (Советскому) мосту и участку улицы Леона Поземского на участке от улицы Труда до улицы Милицейской. В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта, сообщает в соцсетях ГППО «Псковпассажиравтотранс».



