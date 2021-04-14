Схема движения автобусов изменится на выходных в связи с закрытием Советского моста

В связи с проведением дорожных работ временно - с 06:00 22 мая до 06:00 23 мая - закрывается движение автотранспорта по Троицкому (Советскому) мосту и участку улицы Леона Поземского на участке от улицы Труда до улицы Милицейской. В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта, сообщает в соцсетях ГППО «Псковпассажиравтотранс».
автобусы маршрута № 1 следуют от Вокзала по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому проспекту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Новоселов, ул. Звездная, по проспекту Энтузиастов, ул. Ипподромная с выездом на Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
автобусы маршрута № 11 следуют от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, Гражданской, Октябрьскому проспекту, улице Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, на Архив, улицу Звездную, Труда, Текстильная, Алтаева и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
автобусы маршрута № 25 с остановки «ул. Рокоссовского» следуют через мост Александра Невского (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная») улице Чудской, далее по Леона Поземского, ул. Ипподромной, проспекту Энтузиастов на Архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.
автобусы маршрута № 30 с остановки «ул. Рокоссовского» следуют через мост Александра Невского (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная») на улицу Чудскую, далее по Леона Поземского, Ипподромной, проспекту Энтузиастов, улице Труда и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.
автобусы маршрутов №№ 118, 114, 121, 124, 124А, 138 следуют через мост Александра Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (с обязательной остановкой ул. Коммунальная)
автобус маршрута № 138 от садов на 20.10 на Рокоссовского следуют через мост Александра Невского
автобус маршрута № 136, 137 от Текстильной следует с улицу Звездной по улицам Труда, Текстильная, Инженерная, Кузнецкая с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (остановка «12 школа» отменяется);
автобусы маршрутов №№ 119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 от Текстильной следуют через Звездную по Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (остановки «12 школа» и «Детский парк» отменяются);
автобусы маршрутов №№ 113, 127, 142 с остановки «ул. Рокоссовского» следуют через мост Александра Невского (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная») далее по улице Ижорского батальона с выездом на остановку «Северная» и далее по маршруту;
автобусы маршрутов №№ 109, 213, 214 от автовокзала следуют по Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Новоселов, по Звездной, проспекту Энтузиастов, улице Ипподромная с выездом на Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
автобус маршрута № 122 рейсами от Текстильной на 7.30 и 9.45 следует с улицы Звездной по Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (остановка «12 школа» отменяется);
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