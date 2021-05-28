«Псковпассажиравтотранс» потратит до 250 тысяч рублей на пластиковые таблички

ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заказало изготовление информационных табличек, наклеек на информационные таблички для остановочных пунктов Пскова, указателей маршрутов транспортных средств. Как сообщается в документах на сайте закупок, на эти цели транспортное предприятие намерено потратить до 251 тыс. 500 рублей.
В техническом задании указывается несколько видов работ. Подрядчик должен изготовить 250 макетов информационной таблички и информационной таблички с расписанием с одной стороны. Материал: пластик ПВХ 2 мм.
Также изготавливаются 500 «заплаток» - наклеек на информационную табличку для замены расписания.
Заказаны макет указателей маршрута транспортных средств из пластика. 200 штук размером 700*200 мм и 100 штук размером 200*200 мм. Номера маршрутов до 100 на желтом фоне, более 100 на голубом.
Срок выполнения работ подрядчиком и сдачи их заказчику составляет не более 4 рабочих дней с даты получения Заявки и согласования макетов информационных табличек, но не позднее 01.07.2022 года.